Exposição "Quando os Brasilienses se encontram" estará no festival Vibrar

Fotografias que foram expostas na Casa de Chá chegam ao Festival Vibrar neste final de semana - (crédito: Wanderlei Pozzembom/CB/D.A Press)

A exposição fotográfica do Correio Braziliense Quando os Brasilienses se encontram, que resgata a memória da capital federal, estará presente na terceira edição do Festival Vibrar. A entrada é gratuita e o festival acontece até domingo (7/9), no estacionamento 11 do Parque da Cidade.

Leia também: Cardi B revela por que levou 7 anos para lançar novo álbum

A exposição que já passou pela Casa de Chá da Praça dos Três Poderes, reúne 42 fotos. A mostra surgiu com o objetivo de comemorar os 65 anos da capital, contando sua história por meio de imagens. As imagens foram captadas por 21 fotógrafos do Correio Braziliense e integram o acervo do Cedoc. Elas documentam momentos históricos em que os brasilienses se reuniram para celebrar, rezar, chorar, vibrar e se divertir.



Leia também: Drake revela verdade por trás de selfie alterada que viralizou

O Festival Vibrar é gratuito e reúne diversas atrações. O evento é gratuito, mediante retirada de ingressos pelo Sympla. A partir das 16h, artistas como Silva, Rael, Os Garotin e As Margaridas passarão pelos palcos do Vibrar.

Leia também: RBD enfrenta divisão, mas Pedro Damián acredita em reconciliação

Serviço:

Exposição “Quando os Brasilienses se encontram”

Neste final de semana (de 5/9 a 7/9), no Festival Vibrar (Estacionamento 11 do Parque da Cidade). Entrada gratuita mediante retirada de ingressos pelo Sympla.