Festival

Exposição "Quando os Brasilienses se encontram" estará no festival Vibrar

A exposição "Quando os Brasilienses se encontram", do Correio Braziliense, estará presente na terceira edição do festival Vibrar, neste fim de semana.

Fotografias que foram expostas na Casa de Chá chegam ao Festival Vibrar neste final de semana - (crédito: Wanderlei Pozzembom/CB/D.A Press)
A exposição fotográfica do Correio Braziliense Quando os Brasilienses se encontram, que resgata a memória da capital federal, estará presente na terceira edição do Festival Vibrar. A entrada é gratuita e o festival acontece até domingo (7/9), no estacionamento 11 do Parque da Cidade. 

A exposição que já passou pela Casa de Chá da Praça dos Três Poderes, reúne 42 fotos. A mostra surgiu com o objetivo de comemorar os 65 anos da capital, contando sua história por meio de imagens. As imagens foram captadas por 21 fotógrafos do Correio Braziliense e integram o acervo do Cedoc. Elas documentam momentos históricos em que os brasilienses se reuniram para  celebrar, rezar, chorar, vibrar e se divertir.

O Festival Vibrar é gratuito e reúne diversas atrações. O evento é gratuito, mediante retirada de ingressos pelo Sympla. A partir das 16h, artistas como Silva, Rael, Os Garotin e As Margaridas passarão pelos palcos do Vibrar. 

Serviço:

Exposição “Quando os Brasilienses se encontram”

Neste final de semana (de 5/9 a 7/9), no Festival Vibrar (Estacionamento 11 do Parque da Cidade). Entrada gratuita mediante retirada de ingressos pelo Sympla.

Saiba Mais

postado em 05/09/2025 18:29 / atualizado em 05/09/2025 18:38
