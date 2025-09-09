Gato contra escada rolante: veja quem venceu a batalha no aeroporto de Istambul

Gato viralizou nas redes após subir a escada no sentido contrário no aeroporto de Istambul - (crédito: Reprodução/X/@Zamenza)

Viralizou nas redes sociais um vídeo onde um gato tenta sem sucesso, subir uma escada rolante no sentido contrário. A cena aconteceu no aeroporto de Istambul, Turquia.

O gato tentando subir a escada rolante contrária no aeroporto de Istambul e não entendendo nada. Até que foi ajudado por um bom homem e até deu uma olhadinha de agradecimento. pic.twitter.com/YIEONczq7q — Sérgio Santos (@ZAMENZA) September 9, 2025

Nas imagens é possível ver o felino se esforçando durante mais de um minuto para subir os degraus. Em um momento do vídeo o gato consegue subir até uma altura significativa da escada, mas sem entender o porquê não consegue ir pra frente, se senta no degrau e volta para o ponto inicial.

O dia só foi salvo quando um homem decidiu ajudar o animal, e o colocou o gato no sentido correto da escada rolante. Os comentários da publicação chamaram a atenção pela criatividade e pelo carinho que o gato conquistou dos internautas.

“Às vezes me sinto assim na vida, queria que algo ou alguém me carregasse e mostrasse o caminho certo que nem esse homem fez com o gato”, comentou uma usuária da rede social X.

Leia também: 10 nomes para gatos com muita energia

Outro internauta deixou um comentário alertando sobre o risco que o gato correu no episódio. “O vídeo parece engraçado, mas o gato estava passando um baita risco aí, se uma pata ou a cauda dele fica presa no vão dos degraus”.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes