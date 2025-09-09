InícioDiversão e Arte
OBITUÁRIO

Velório de Angela Ro Ro será nesta terça em cerimônia aberta ao público

Considerada uma das grandes vozes da MPB, ela estava internada desde julho, após uma traqueostomia

Angela Ro Ro, que está com suspeita de câncer, cancelou shows recentemente devido a seu estado de saúde. Ela faria apresentações na Virada Cultural de São Paulo e no Blue Note, casa noturna da capital paulista. - (crédito: Flickr Jardiel Carvalho)
A cantora Angela Ro Ro morreu aos 75 anos nessa segunda-feira (8/9). Seu corpo será velado na capela Ecumênica I do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 9. A cerimônia ocorrerá das 13h às 16h e será aberta ao público, de acordo com o advogado da cantora.

Considerada uma das grandes vozes da MPB, ela estava internada desde julho, após uma traqueostomia. Também segundo o profissional, o desejo da cantora era ser enterrada no Cemitério São João Batista, em Botafogo, perto do amigo Cazuza.

Em comunicado, o advogado Carlos Eduardo Lyrio confirmou ao Estadão a morte da cantora. O texto também esclarece o motivo da morte da artista: "Angela faleceu hoje pela manhã no hospital Silvestre, onde estava internada por uma infecção contraída no próprio hospital. A sua única companheira de quatro anos está absolutamente consternada com o seu falecimento." "Sua companheira verdadeira e atual não quer se identificar no momento. Sobre a causa da morte, a cantora contraiu uma outra bactéria na UTI onde estava eis que ela não estava totalmente isolada dos demais doentes", completa o comunicado.

Quem é Angela Ro Ro?

Nascida no Rio de Janeiro em 1949, Angela Maria Diniz Gonsalves recebeu esse nome em homenagem à cantora Angela Maria (1929-2018). Filha única, ela estudava piano clássico desde a infância, na mesma época em que ganhou o apelido de Ro Ro, por conta de sua voz rouca.

No início dos anos 1970, foi para a Europa. Ro Ro era conhecida do cineasta Glauber Rocha, um dos diretores do Cinema Novo. Foi ele quem a apresentou a Caetano Veloso, na época exilado em Londres após ser preso pela ditadura militar brasileira. Foi convidada por Caetano a participar do hoje cultuado álbum Transa, no qual tocou gaita na faixa Nostalgia, ao lado de Jards Macalé, Áureo de Souza e Tutty Moreno. Nessa época, Ro Ro já compunha, mas em inglês, canções que depois foram vertidas para o português.

Lançou o primeiro disco, que levava apenas seu nome, em 1979. De imediato, fez sucesso com três canções, Amor, Meu Grande Amor, que tem letra de Ana Terra, Tola Foi Você e Não Há Cabeça. Dois anos depois, emplacou seu álbum Escândalo, que tinha o mesmo nome de uma canção que Caetano Veloso compôs especialmente para ela. Logo depois, chegou com Simples Carinho, de João Donato e Abel Silva.

Em 2018, se declarou "gay" durante uma entrevista com Pedro Bial, e afirmou ter sido espancada por homofobia nos anos 1970 e 1980.

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 09/09/2025 12:05
