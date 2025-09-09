InícioDiversão e Arte
MISTÉRIO

Policiais encontram corpo dentro de carro de cantor famoso em Los Angeles

Os militares atenderam um chamado de um "odor desagradável" vindo de um veículo apreendido em um pátio

Tesla Model S (2012): Este sedã elétrico de luxo popularizou os veículos elétricos, oferecendo uma combinação de autonomia longa, desempenho de alto nível e tecnologia avançada, incluindo a capacidade de direção autônoma. - (crédito: wikimedia commons Alexander-93)
Tesla Model S (2012): Este sedã elétrico de luxo popularizou os veículos elétricos, oferecendo uma combinação de autonomia longa, desempenho de alto nível e tecnologia avançada, incluindo a capacidade de direção autônoma. - (crédito: wikimedia commons Alexander-93)

O Departamento de Polícia da cidade de Los Angeles relatou a descoberta de um corpo dentro de um Tesla em Hollywood. De acordo com a ABC no Eyewitness News, o veículo está registrado no nome de David Anthony Burke, cantor conhecido como d4vd.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Nessa segunda-feira, 8, policiais atenderam um chamado de um “odor desagradável” vindo de um veículo apreendido em um pátio. A informação do jornal é de que o veículo estaria no local há alguns dias e de que o corpo teria sido deixado no porta-malas dianteiro do veículo.

Leia também: Emissário dos EUA vai a evento do Lide

Não há informações sobre a identidade da vítima. O veículo foi registrado em 2023 na cidade de Hempstead, no Texas, no nome do artista de 20 anos.

Leia também: Musk perde R$ 70 bilhões na fortuna com anúncio do Partido da América

O cantor ficou conhecido por suas músicas virais no TikTok Here with Me and Romantic Homicide. Além disso, d4vd já abriu alguns shows da cantora SZA, durante a SOS Tour.

Leia também: Em resposta ao tarifaço dos EUA, Lula reforça papel do Brics

Seu primeiro EP foi lançado em 2025. Recentemente, ele também fez uma colaboração especial com o integrante do grupo de k-pop Stray Kids, Hyunjin, em Always Love.

Saiba Mais

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 09/09/2025 11:57
x