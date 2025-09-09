Maidê Mahl: Amiga atualiza estado de saúde da atriz, um ano após resgate

Mariah Eveline, amiga de Maidê Mahl, que passou três dias desaparecida ano passado, revelou que a atriz está quase deixando de usar o andador. No Instagram, ela publicou um vídeo de Maidê andando com a ferramenta e escreveu: "Se preparando para deixar o andador. Como é bom te ver se recuperando, meu bem."
Entenda o desaparecimento de Maidê
Conhecida pela interpretação como Elke Maravilha em O Rei da TV (2022) e pela série Vale dos Esquecidos, Maidê desapareceu no começo de setembro de 2024 após ser vista com uma mochila nas costas no bairro paulistano de Moema, na zona sul.
Seu sumiço mobilizou famosos e, três dias depois, em 5 de setembro, ela foi encontrada com ferimentos graves e desacordada em um hotel do centro de São Paulo. Maidê ficou um mês em coma internada na UTI e teve alta hospitalar no final de janeiro de 2025.
Em abril deste ano, ela abriu uma vaquinha online para o tratamento e a reabilitação. Desde então, é Mariah Eveline, psicoterapeuta e amiga íntima de Mariah, com quem a atriz atualmente mora, que cuida do processo de recuperação.
