Angela Ro Ro tinha renda mensal de apenas R$ 800, segundo advogado

Já no final da vida, a artista foi à internet para fazer pedidos a fãs e amigos por doações financeiras

Estrela da Música Popular Brasileira (MPB) durante os anos 1970 e 1980, Angela Ro Ro vivia, na reta final da vida, com uma renda mensal de apenas R$ 800. A artista morreu na última segunda-feira (8/9), em decorrência de uma infecção pulmonar grave.

Em entrevista à Folha de São Paulo, o advogado da cantora, Carlos Eduardo Lyrio, afirmou que o valor era a única fonte de renda dela. Este dinheiro vinha de arrecadações de direitos autorais de canções por parte do Spotify e outras plataformas de streaming musicais.

Por isso, já no final da vida, inclusive, a artista foi à internet para fazer pedidos a fãs e amigos por doações financeiras. Dessa forma, poderia arcar com os custos dos tratamentos feitos para cuidar da saúde.

Angela estava internada desde junho passado, no Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro. Ela precisou passar por uma traqueostomia, em decorrência de uma infecção pulmonar, em julho. Problemas renais também foram enfrentados.

Lyrio ainda afirmou, dias antes da morte de Angela, que a cliente não tinha nenhuma reserva de dinheiro guardada durante a vida. Além disso, ela não tinha aposentadoria. Responsável por repassar o dinheiro adquirido através dos direitos autorais, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) afirmou, segundo a Folha de São Paulo, que Ro Ro é oficialmente considerada como compositora de 145 músicas. No entanto, 271 totais foram gravadas por ela durante a carreira.