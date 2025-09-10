Laura Pausini anuncia seu primeiro show em estádio no Brasil

A icônica cantora italiana Laura Pausini, reconhecida mundialmente por mais de três décadas de carreira e por sua voz marcante, fará história ao realizar seu primeiro show em um estádio brasileiro. O espetáculo acontece no dia 27 de fevereiro de 2027, no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, como parte da aguardada Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027, que percorrerá Europa, América Latina e América do Norte.

A turnê tem início previsto para março de 2026 na Espanha e promete apresentações grandiosas, com produção especialmente planejada para esta nova fase da carreira da artista. No Brasil, o público poderá conferir de perto o show mais ambicioso da trajetória de Laura Pausini no país.

“Cantar ao vivo é talvez a parte mais importante de qualquer projeto para mim, o verdadeiro objetivo de cada lançamento: o público. Este ano, vou tentar visitar o maior número possível de cidades e apresentar um show que me represente 100%. Estou focada em encontrar o palco certo, o repertório certo e a produção certa para contar este novo capítulo da minha música. Sinto-me abençoada por poder fazer um trabalho que me devolve tanto, por isso me coloco a serviço do público novamente”, declara Laura Pausini.

O repertório da turnê trará canções do novo álbum “Io Canto 2”, previsto para os próximos meses, além dos grandes sucessos que marcaram sua carreira. O projeto dá sequência ao icônico “Io Canto” (2006), que levou clássicos da música italiana ao mundo após Laura conquistar seu primeiro Grammy americano. Na ocasião, ela também se tornou a primeira mulher a lotar o Estádio San Siro, em Milão, diante de 70 mil pessoas.

“Depois do meu primeiro Grammy, decidi agradecer à minha terra levando ao mundo as músicas italianas que eu mais amava. Sempre quis fazer novas edições desse álbum, e a decisão veio durante minha última turnê, que começou em 2023 e terminou no Réveillon de 2024. ‘Io Canto 2’, que desta vez também chega em espanhol, é um resumo da minha profissão. É minha forma de homenagear ídolos do passado, me colocando a serviço da canção, com orgulho”, afirma Laura.

O primeiro single do novo álbum, “La Mia Storia Tra Le Dita”, de Gianluca Grignani, será lançado em quatro idiomas — italiano, espanhol, português e francês — acompanhado de videoclipe dirigido por Gaetano Morbioli. A produção musical é assinada por Paolo Carta e o lançamento será realizado pela Warner Music.

Com mais de 75 milhões de discos vendidos, 6 bilhões de streams e prêmios como Grammy, quatro Latin Grammys, Globo de Ouro e indicações ao Oscar e ao Emmy, Laura Pausini mantém-se como a artista italiana mais ouvida no mundo. Em 2023, foi a primeira não hispanofalante a receber o título de “Person of the Year” pela Academia Latina da Gravação.

A Io Canto World Tour 2026/2027 é promovida pela Friends&Partners. Detalhes sobre a venda de ingressos para São Paulo serão divulgados em breve.

Luis Fonsi lança ‘Roma’ com participação de Laura Pausini

16 anos desde a última colaboração, o aclamado artista latino Luis Fonsi e a artista italiana mais premiada do mundo, Laura Pausini, compartilham o novo single, Roma.

Ligados por uma amizade especial e histórica, Laura e Luis Fonsi rapidamente viralizaram online com o vídeo da apresentação.

Roma é uma balada intensa escrita por Fonsi, onde é clara a cumplicidade e união de duas das vozes do mundo latino que são reconhecidas no mundo todo.

“Quem me conhece sabe o quanto amo e admiro a Laura. Ela é a irmã que a música me deu”, conta Luis Fonsi.

“Obrigada meu Fonsi. Nossa amizade é como a sua voz, única, grande e inesquecível”, agradece Laura Pausini.

O videoclipe, já disponível no YouTube, foi dirigido por Carlos Perez (diretor criativo da Elastic People), filmado em preto e branco em um aeroporto de Miami com a participação dos artistas.