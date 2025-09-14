Exposição traz textos e ilustrações com um novo olhar sobre a China

Nesta terça-feira, às 17h, será inaugurada a exposição Uma outra China, na Biblioteca Nacional. A mostra reúne cerca de 30 ilustrações do diplomata Eduardo Roxo, acompanhadas por textos de Maria Lúcia Verdi, previamente publicados no livro O caractere do sono — entre Oriente e Ocidente. No encerramento da exposição, em 20 de setembro, às 11h, haverá um bate-papo sobre a China com Eduardo e Maria.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Tanto Eduardo como Maria Lúcia viveram na China por um período de suas vidas. Roxo viveu em Pequim e registrou o povo Chinês entre 1977 e 1979. "Em 1977, um ano após a morte do Mao Zedong. A China ainda totalmente fechada para o mundo, era uma outra China" comenta Verdi, referenciando o nome da exposição. Ela viveu lá de 2001 a 2006, quando atuou como chefe do Setor Cultural da Embaixada do Brasil em Pequim. "Eu me apaixonei pela China. Nunca tinha ido e fiquei completamente apaixonada", recorda.

De acordo com a escritora, os desenhos do diplomata são delicados e sensíveis, registrando os hábitos chineses da época em que ele morou lá. "Quando eu vi esses desenhos, há cerca de um ano, percebi que eles dialogavam muito bem com um livro que eu escrevi antes de sair da China", revela Maria Lúcia. O livro em questão, O caractere do sono — entre Oriente e Ocidente, reúne pequenos textos em prosa, mini-relatos e anotações que retratam sua experiência no país.

O bate-papo no próximo sábado será, segundo Verdi, informal e descontraído: "Eu acho que todo mundo está interessado em falar e ouvir sobre a China". Ela também comenta que ela e Roxo estiveram no país em momentos muito distintos: "era uma outra China". "Nós vamos contar histórias, percepções e observações únicas", completa. A ideia da realização do evento surgiu da visão de que "a China é um país que provoca tanta polêmica, tanto encantamento. É um país que desafia a imaginação da gente."

Serviço

Exposição Uma outra China: a visão de dois brasileiros

Eduardo Roxo e Maria Lúcia Verdi

Abertura: terça-feira (16/9), às 17h, na Biblioteca Nacional de Brasília

Encerramento e bate-papo no sábado (20/9), às 11h, na Biblioteca Nacional de Brasília

Entrada gratuita

Livre para todos os públicos

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco