Morre Hermeto Pascoal, músico e multi-instrumentista, aos 89 anos

A morte foi anunciada no perfil do artista no Instagram - (crédito: Rudi Bodanese/Divulgação)

O músico Hermeto Pascoal morreu, na noite deste sábado (13/9), aos 89 anos. O artista estava internado no hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, desde o dia 30 de agosto com quadro de fibrose pulmonar.

O artista deixa seis filhos, 13 netos e dez bisnetos. A morte foi anunciada no perfil do Hermeto no Instagram. De acordo com a publicação, o músico "fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música".

"No exato momento da passagem, seu Grupo estava no palco, como ele gostaria: fazendo som e música. Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d’água, a cachoeira, a música universal segue viva", diz a publicação. Confira

Confira a publicação no perfil do artista:

Em nota, o Hospital Samaritano Barra detalhou a internação do artista. “O compositor deu entrada no hospital no dia 30 de agosto para tratamento de complicações respiratórias derivadas de um quadro avançado de fibrose pulmonar. A despeito de todo suporte terapêutico , o quadro se agravou nas últimas horas, evoluindo para falência múltipla dos órgãos”, diz a nota do hospital.

Trajetória marcada por talento e sucesso

Nascido em Lagoa da Canoa em 1936, o alagoano Hermeto era compositor, instrumentista e tocava acordeão, flauta, saxofone, piano, entre outros instrumentos. Recebeu o apelido de "Bruxo", pelo talento que o permitia transformar qualquer barulho de objeto ou som inusitado em uma melodia marcante.











Hermeto fundou o Quarteto Novo e colaborou com ícones do jazz como Miles Davis. A prolífica produção musical, estimada em milhares de composições, reflete a criatividade inesgotável do compositor. Reconhecido internacionalmente, ele ganhou prêmios Grammy e até virou nome de rosa e de uma nova espécie de árvore.

Hermeto foi três vezes vencedor do Grammy Latino e recebeu títulos de doutor honoris causa da Juilliard School, da Universidade Federal da Paraíba e da Universidade Federal de Alagoas.

Em maio de 2023, ao ser homenageado com o mais alto título da escola de ensino superior Julliard, em Nova Iorque, Hermeto foi apresentado pelo trompetista Miles Davis, um dos maiores nomes da história do jazz. Miles nomeou o brasileiro como "o músico mais impressionante do mundo".

Na entrega do título, o trompetista Wynton Marsalis também prestou homenagem ao brasileiro. “Um artista que mescla diversos instrumentos clássicos, mas também toca em xícaras de chá, objetos não reconhecidos, tudo aquilo que tocasse sua imaginação” disse o trompetista.