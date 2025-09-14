Jessie J faz discurso emocionante sobre tratamento de câncer durante show no The Town

Tratando um câncer de mama, Jessie J se apresentou no The Town neste sábado, 13, e fez um discurso emocionante sobre seu tratamento.

"Algumas pessoas usam medicamentos, outros meditam, esta é minha forma de cura", disse ela, acrescentando que ainda não está pronta para fazer um show completo.

"Eu quero celebrar essas músicas, celebrar essas memórias", prosseguiu. "Três anos e dois dias atrás, aqui no Brasil, eu descobri que estava grávida, e hoje faz 12 semanas que eu fiz a minha cirurgia de mastectomia - esse é um marco muito importante para mim".

A cantora finalizou: "Eu só queria dizer que, se alguém aqui está passando por um tratamento para o câncer ou conhece alguém que esteja passando por isso, saiba que eu quero te abraçar forte. Eu ofereço todo o amor que recebi nesses últimos meses. Quero compartilhar todo esse amor com vocês".