Velório de Hermeto Pascoal será na segunda (15/9); veja detalhes

Morre aos 89 anos Hermeto Pascoal, o 'Bruxo' da música brasileira e universal - (crédito: BBC Geral)

Familiares, amigos e fãs do músico Hermeto Pascoal se despedem do artista em cerimônia aberta ao público na segunda-feira (15/9). O multi-instrumentista, que morreu no sábado (12/9), aos 89 anos, vai ser velado na Areninha Hermeto Pascoal, em Bangu (SP).

Em comunicado oficial, a equipe informa que o velório vai ser aberto de 14h às 21h. Além do simbolismo do nome, a escolha da Areninha Hermeto Pascoal também está relacionada com a localização, próximo ao bairro Jabour, onde ele morou grande parte da vida.

O legado de Hermeto Pascoal foi celebrado por artistas e personalidades da política, que ressaltaram a contribuição do artista para a música brasileira. Nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou da gratidão pelas contribuições do músico. “Multi-instrumentista, compositor e arranjador, Hermeto transformou em música tudo o que tocava: do piano à flauta, do berrante até instrumentos improvisados de cozinha e brinquedos”, afirmou.

A morte do arranjador foi confirmada na noite de sábado, devido a um quadro de fibrose pulmonar. O artista deixa seis filhos, 13 netos e dez bisnetos.