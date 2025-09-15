135 anos da "Rainha do Mistério": Agatha Christie é a escritora mais vendida da história

Em uma época na qual oportunidades para mulheres eram limitadas, Agatha Christie consagrou-se como um ícone global da literatura policial, eternizada em produções audiovisuais até os dias atuais. Nesta segunda-feira (15/9), celebram-se os 135 anos de nascimento da escritora britânica, cujas obras continuam a influenciar gerações de leitores e especialistas ao redor do mundo.

Conhecida como “Rainha do Mistério”, Agatha é a autora de ficção mais vendida da história, com mais de dois bilhões de livros comercializados, segundo o Guinness World Records. As obras abrangem títulos famosos como E não sobrou nenhum, Assassinato no Expresso Oriente, Morte no Nilo e A Noite das Bruxas.

Nascida Agatha Mary Clarissa Miller em 1890 (Torquay, Inglaterra), a autora iniciou a carreira literária com O Misterioso Caso de Styles (1920), apresentando o detetive belga Hercule Poirot. Ao longo de sua trajetória, publicou 66 romances, 14 coleções de contos e diversas peças teatrais.

Agatha também detém o recorde da peça de maior tempo em cartaz no teatro. A Ratoeira estreou em 1952 no West End (Londres), onde permaneceu em exibição até 2020 — interrompida apenas pela pandemia de Covid-19. O ato retornou aos palcos em 2021, somando cerca de 30 mil performances.

Nomeada pela UNESCO como a escritora mais traduzida do mundo, os livros contemplam adaptações para 103 idiomas. Além disso, Agatha destacou-se pelo protagonismo da personagem Miss Marple, desafiando estereótipos de gênero e idade no gênero policial.

Tal como outros artistas renomados, a inglesa enfrentou a rejeição do mercado. Por seis vezes, o livro de estreia — fruto de um desafio feito pela irmã de que Agatha não conseguiria escrever uma boa história de detetive — foi rejeitado por editoras, até que a The Bodley Head aceitou publicá-lo com alguns ajustes. Após quatro anos de trabalho na obra, ela finalmente tornou-se uma autora publicada.

Durante as Guerras Mundiais, Agatha prestou serviços em diferentes hospitais e universidades pelo país — período em que acumulou conhecimentos sobre venenos, elementos notáveis nas histórias.

Entre os muitos episódios curiosos ligados à vida de Agatha, está o mistério que a própria autora protagonizou em 1926. Durante 11 dias, ela desapareceu sem deixar rastros, em um caso que tomou dimensões internacionais. A comoção foi tanta que o sumiço estampou a primeira página do The New York Times. Consta que Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes, chegou a recorrer a uma médium na tentativa de localizá-la.

Após 10 dias de buscas, ela foi encontrada hospedada em um hotel, alegando não se lembrar do que havia acontecido. Até hoje, o episódio divide biógrafos: alguns sustentam que a escritora, recém-informada de que o marido desejava o divórcio, teria arquitetado o desaparecimento para constrangê-lo — sem prever a repercussão mundial. Outros defendem que a situação foi fruto de um colapso nervoso. A própria autora, em sua autobiografia, jamais mencionou o episódio.

Com avanços sociais das décadas, a obra voltou a gerar debates. Em 2023, a editora HarperCollins iniciou um processo de adaptação dos livros de Christie para “sensibilidades modernas”. Uma equipe de “leitores sensíveis” revisou os textos com o objetivo de retirar insultos e referências étnicas, além de descrições físicas consideradas problemáticas. Foram eliminados, por exemplo, comentários sobre dentes e características corporais de personagens, em especial quando os protagonistas se encontravam com pessoas fora do Reino Unido.

Agatha Christie morreu em 12 de janeiro de 1976, aos 85 anos de idade, devido a causas naturais.