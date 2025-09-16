InícioDiversão e Arte
MEL CANINO

Conheça Suavecito, o cachorro apicultor

Cãozinho argentino chamou a atenção nas redes sociais após participar da colheita do mel com seus donos

O cão Suavecito chamou a atenção nas redes sociais por acompanhar seus donos durante as seções de apicultura - (crédito: Reprodução/instagram/@reinas_delsol)
Um cachorro roubou a cena nas redes sociais após ganhar dos donos uma roupa à prova de abelhas para a colheita de mel. O cão se chama Suavecito e pertence à família Ochoa, que comanda um negócio de apicultura familiar, na cidade de La Falda, na província de Córdoba, Argentina.

No vídeo, Suavecito aparece acompanhando a família na visita ao apiário vestindo um traje projetado especialmente para ele. Na postagem é possível ver trechos do cãozinho se divertindo durante a colheita de mel na rotina da família Ochoa.

O cão apicultor ganhou o novo traje após receber algumas picadas das abelhas. Em um momento da publicação, Suavecito aparece com um dos olhos inchados, após levar uma picada no rosto.

O vídeo já conta com quase dois milhões de visualizações e mais de 200 mil curtidas no Instagram. Nos comentários da postagem, internautas se derreteram por Suavecito, o pequeno cão apicultor.

“Te amo Suavecito! Alegrou minha tarde, o traje ficou muito bom!”, comentou uma usuária encantada com Suavecito.

 “Morro de amor!! Olha só para esse traje. Cães são companheiros fiéis.” destacou uma outra internauta.

*Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 16/09/2025 16:57
