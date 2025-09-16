Isabel Fillardis apresenta espetáculo "Pretas do Brasil", em Brasília

Brasília recebe neste final de semana a turnê “Pretas do Brasil”, com a atriz e cantora Isabel Fillardis. O evento é gratuito e homenageia o legado de grandes mulheres negras da música brasileira, como Liniker, Alcione, Sandra de Sá e Elza Soares.

Samba, Salsa e MPB são alguns dos ritmos que estarão no repertório do espetáculo que será realizado nos dias 19 e 20 de setembro, às 20 horas, no Teatro da Caixa Cultural. A capital federal é a primeira parada dessa turnê, que marca o retorno de Isabel aos palcos.

Além de curtir a apresentação musical, também será possível adquirir um exemplar autografado da autobiografia da artista Muito Prazer, Isabel: Cristina & Fillardis. A turnê segue para o Rio de Janeiro no final de outubro, e em seguida para São Paulo, no mês de novembro.

*Estagiário sob supervisão de Jaqueline Fonseca