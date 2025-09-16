Paola Bracho está de volta, agora em A Fazenda 17; confira elenco de peões

Gaby Spanic entra em A Fazenda 17 em grande estilo: ao som da música tema da novela "A Usurpadora" - (crédito: Reprodução/R7)

Gaby Spanic, conhecida pela icônica personagem Paola Bracho, vai passar uma temporada no Brasil: a atriz venezuelana está no elenco da nova temporada do reality show A Fazenda. Reconhecida como um dos rostos mais marcantes das telenovelas mexicanas e pelo sucesso estrondoso de A Usurpadora em toda a América Latina, ela fez uma entrada digna de novela.

Spanic surgiu na casa ao som da música tema de A Usurpadora. Vestida toda de vermelho e usando um chapéu de cowboy, sua entrada fazia referência direta à vilã Paola Bracho, um dos personagens mais lembrados da teledramaturgia latina. Logo na entrada do reality, no entanto, a atriz tropeça e quase cai. Será um presságio?

No primeiro contato com a apresentadora do programa, Adriane Galisteu, a atriz foi questionada se seria mais Paulina ou Paola. Em tom debochado, respondeu: “Depende de muitas coisas. Quando sou Paola, eu vou colocar uns contra os outros. E quando sou Paulina, vou ser tolerante, escutar. Serei uma mocinha”, disse, arrancando risadas dos outros participantes.

A atriz já está causando. Até o momento, é o nome que mais tem gerado comoção e surpresa entre o público. Durante a madrugada, em conversa com Yoná, ela revelou que estava deprimida antes de aceitar o convite para o programa. “Falaram: vou destruir você. Você vai ser uma moradora de rua. É muito forte minha vida... Às vezes eu não conto, porque é inacreditável”, desabafou.

O que é o reality A Fazenda

A Fazenda 17 é um reality show brasileiro exibido pela Record TV, que estreou na última segunda-feira (15/9). Apresentado por Adriane Galisteu e com direção de núcleo de Rodrigo Carelli, o programa reúne 26 participantes no confinamento: 24 competidores oficiais (os “peões”) e dois infiltrados (um homem e uma mulher), que não disputam o prêmio principal. O prêmio final é de R$ 2 milhões.

Uma das novidades desta edição é justamente a presença dos infiltrados: eles entram no jogo com a missão de confundir os demais participantes, que não sabem quem são. Haverá uma votação para que os peões tentem descobrir quem são os infiltrados. Além disso, nesta temporada, não há a tradicional dinâmica do “Paiol”, ou seja, todos os participantes oficiais começaram a disputa desde o primeiro dia.

Elenco de A Fazenda 17

Gaby Spanic — atriz venezuelana conhecida por novelas como A Usurpadora.

Nizam Hayek — ex-BBB.

Dudu Camargo — apresentador e jornalista, conhecido por polêmicas.

Fernando Sampaio — ator.

Toninho Tornado — humorista.

Guilherme Boury — ator e sobrinho de Fábio Jr.

Will Guimarães — DJ e modelo.

Creo Kellab — ator.

Matheus Martins — ator, modelo e DJ.

Maria Caporusso — influenciadora e empresária.

Saory Cardoso — ex de Marcello Novaes; criadora de conteúdo.

Gabily — cantora.

Carol Lekker — Miss Bumbum 2022.

Renata Müller — criadora de conteúdo.

Walério Araújo — estilista.

Michelle Barros — jornalista e apresentadora.

Kathy Maravilha — dançarina / artista.

Tâmiris Assís — ex de Davi Brito.

Wallas Arrais — cantor de forró.

Yoná Sousa — influenciadora digital, menos conhecida do grande público.

Fabiano Moraes — pai de Viih Tube.

Rayane Figliuzzi — modelo/influenciadora, namorada de Belo.

Shia Phoenix — ator.

Luiz Otávio Mesquita — lutador.

Martina Sanzi — criadora de conteúdo.

Duda Wendling — atriz.