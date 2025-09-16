Paola Bracho está de volta, agora em A Fazenda 17; confira elenco de peões

Gaby Spanic, conhecida pela icônica personagem Paola Bracho, vai passar uma temporada no Brasil: a atriz venezuelana está no elenco da nova temporada do reality show A Fazenda. Reconhecida como um dos rostos mais marcantes das telenovelas mexicanas e pelo sucesso estrondoso de A Usurpadora em toda a América Latina, ela fez uma entrada digna de novela.
Spanic surgiu na casa ao som da música tema de A Usurpadora. Vestida toda de vermelho e usando um chapéu de cowboy, sua entrada fazia referência direta à vilã Paola Bracho, um dos personagens mais lembrados da teledramaturgia latina. Logo na entrada do reality, no entanto, a atriz tropeça e quase cai. Será um presságio?
No primeiro contato com a apresentadora do programa, Adriane Galisteu, a atriz foi questionada se seria mais Paulina ou Paola. Em tom debochado, respondeu: “Depende de muitas coisas. Quando sou Paola, eu vou colocar uns contra os outros. E quando sou Paulina, vou ser tolerante, escutar. Serei uma mocinha”, disse, arrancando risadas dos outros participantes.
A atriz já está causando. Até o momento, é o nome que mais tem gerado comoção e surpresa entre o público. Durante a madrugada, em conversa com Yoná, ela revelou que estava deprimida antes de aceitar o convite para o programa. “Falaram: vou destruir você. Você vai ser uma moradora de rua. É muito forte minha vida... Às vezes eu não conto, porque é inacreditável”, desabafou.
O que é o reality A Fazenda
A Fazenda 17 é um reality show brasileiro exibido pela Record TV, que estreou na última segunda-feira (15/9). Apresentado por Adriane Galisteu e com direção de núcleo de Rodrigo Carelli, o programa reúne 26 participantes no confinamento: 24 competidores oficiais (os “peões”) e dois infiltrados (um homem e uma mulher), que não disputam o prêmio principal. O prêmio final é de R$ 2 milhões.
Uma das novidades desta edição é justamente a presença dos infiltrados: eles entram no jogo com a missão de confundir os demais participantes, que não sabem quem são. Haverá uma votação para que os peões tentem descobrir quem são os infiltrados. Além disso, nesta temporada, não há a tradicional dinâmica do “Paiol”, ou seja, todos os participantes oficiais começaram a disputa desde o primeiro dia.
Elenco de A Fazenda 17
-
Gaby Spanic — atriz venezuelana conhecida por novelas como A Usurpadora.
-
Nizam Hayek — ex-BBB.
-
Dudu Camargo — apresentador e jornalista, conhecido por polêmicas.
-
Fernando Sampaio — ator.
-
Toninho Tornado — humorista.
-
Guilherme Boury — ator e sobrinho de Fábio Jr.
-
Will Guimarães — DJ e modelo.
-
Creo Kellab — ator.
-
Matheus Martins — ator, modelo e DJ.
-
Maria Caporusso — influenciadora e empresária.
-
Saory Cardoso — ex de Marcello Novaes; criadora de conteúdo.
-
Gabily — cantora.
-
Carol Lekker — Miss Bumbum 2022.
-
Renata Müller — criadora de conteúdo.
-
Walério Araújo — estilista.
-
Michelle Barros — jornalista e apresentadora.
-
Kathy Maravilha — dançarina / artista.
-
Tâmiris Assís — ex de Davi Brito.
-
Wallas Arrais — cantor de forró.
-
Yoná Sousa — influenciadora digital, menos conhecida do grande público.
-
Fabiano Moraes — pai de Viih Tube.
-
Rayane Figliuzzi — modelo/influenciadora, namorada de Belo.
-
Shia Phoenix — ator.
-
Luiz Otávio Mesquita — lutador.
-
Martina Sanzi — criadora de conteúdo.
-
Duda Wendling — atriz.
