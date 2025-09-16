'O Verão que Mudou Minha Vida': episódio final será transmitido em bar da Asa Norte

A série, produzida pela Prime Video, tem três temporadas e narra um intenso triângulo amoroso - (crédito: Reprodução Redes Sociais)

"O Verão que Mudou Minha Vida" vem conquistando fãs ao redor do mundo, inclusive em Brasília. Na capital federal, o episódio final da trama será transmitido ao vivo em um bar, evento que promete unir expectadores da série em um ambiente tematizado.

Observando os eventos organizados no exterior, a influenciaora brasiliense Fernanda Corrêa decidiu tomar a frente e promover a sessão especial para os fãs do Distrito Federal. A festa acontece nesta quarta-feira (17/9), a partir das 19h30, no MimoBar, localizado na CLN 205 Bloco C - Asa Norte.

Além da sessão especial, Fernanda se juntou com a equipe do bar para garantir que tudo fosse perfeito para os fãs da série, com direito ao drink da Belly, feito com romã e criado pela personagem em um dos episódios mais marcantes da trama.

O local contará com duas televisões e um telão para garantir que ninguém perca nada. O episódio será legendado e a entrada é gratuita, com espaço para sentar e também para levar sua canga ou cadeira de praia. O evento ainda tem dress code: azul, para os fãs do casal Belly e Jeremiah, ou vermelho, para quem é time Conrad e Belly.

"A ideia de fazer um evento para a transmissão do último episódio de 'O Verão que Mudou Minha Vida' surgiu a partir da movimentação que vi acontecendo fora do país. Assisti a vários vídeos no TikTok e fiquei super animada para participar de algo parecido", comentou Fernanda.

O formato de 'watch party' surgiu na pandemia, quando as pessoas combinavam de assistir séries e filmes juntas, mas cada uma na sua casa, de forma online. "A nossa watch party, porém, vai ser presencial, e com muita gritaria!", garantiu Fernanda.

"Minha expectativa para amanhã é que seja um sucesso, que todo mundo se divirta muito e que seja a primeira de muitas oportunidades para mostrar que meu trabalho como influenciadora digital vai muito além das telas!", concluiu Fernanda.

Nas redes sociais, a animação tem sido grande desde o anúncio da sessão: "Já reserve uma mesa para mim e para as minhas garotas!", "Eu e minha amiga (meu namorado) vamos!", "Eu voou! Pode confirmar", foram alguns dos cometários.

A série

A série inspirada na triologia literária que leva o mesmo nome e é escrita pela autora Jenny Han, que também é responsável por outro sucesso do mundo de obras românticas e voltadas ao público adolescente: "Para todos os garotos que já amei"

A série, produzida pela Prime Video, tem três temporadas e narra um intenso triângulo amoroso, envolvendo Belly (protagonista da trama), Conrad e Jeremiah, irmãos e melhores amigos de infância da jovem. O sucesso da história foi tanto, especialmente entre o público feminino, que diversos encontros em restaurantes e bares para assistir aos episódios novos aconteceram ao redor do mundo e os vídeos viralizaram nas redes sociais. Com direito a cantoria, gritos e momentos de tensão, o verdadeiro "futebol das garotas".