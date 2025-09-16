Otaviano Costa deixa a Band após seis meses de contrato

Esta é a segunda vez que Otaviano Costa deixa a Band; sua primeira passagem foi entre 1999 e 2000, com retorno em 2005 - (crédito: Reprodução/Instagram)

Otaviano Costa, 52 anos, oficializou, nesta terça-feira (16/9), sua saída do Grupo Bandeirantes de Comunicação, decisão tomada após seis meses de contrato. De acordo com comunicado, a saída foi definida em um acordo.

“Após decisão tomada em comum acordo com a Band, Otaviano Costa se prepara para deixar o Melhor da Noite. O apresentador segue no comando do programa até o dia 31 de outubro e continuará, em paralelo a isso, se dedicando aos seus negócios e projetos pessoais”, informa a emissora.

A direção chegou a propor um novo formato ao artista, possivelmente um game-show semanal. A intenção era conquistar maior público e, ao mesmo tempo, encontrar uma forma de mantê-lo na emissora sem exigir tanto deslocamento entre Rio e São Paulo. Otaviano chegou a considerar a ideia, mas as negociações com a Família Saad não avançaram.

Atualmente, ele apresenta o Melhor da Noite às quartas, quintas e sextas, conciliando o trabalho em São Paulo com a vida no Rio de Janeiro, onde mora com a esposa, a atriz Flávia Alessandra. Em entrevista recente à revista Quem, o apresentador comentou sobre as dificuldades de equilibrar a rotina familiar com os compromissos profissionais.

Essa não é a primeira saída do comunicador da Band. Em 1999, foi contratado para substituir Luciano Huck no Programa H e também apresentou o Band Folia. No entanto, deixou a emissora em 2000. Ele voltaria em 2005 para comandar o Clube do Fã.

