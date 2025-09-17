Pelicano tenta comer pato no aviário e leva bronca

Imagens de um pelicano tentando engolir um pequeno pato voltaram a chamar a atenção dos internautas nesta semana. O vídeo foi gravado em uma espécie de zoológico ou aviário.

Na publicação, que viralizou pela primeira vez em 2024, é possível ver uma funcionária do local abrindo o enorme bico da ave e retirando um pequeno pato lá de dentro. Um fato que chamou a atenção do público é o modo com que a mulher realizou o ato, bem calma e tranquila, como se fosse somente mais um dia normal no trabalho.

Esse não é o primeiro vídeo dessas grandes aves aquáticas tentando abocanhar outros bichos. Esses animais são conhecidos por tentar comer qualquer ser vivo que caiba na boca deles. Na internet, existem vídeos dos pelicanos tentando comer animais como coelhos, pombos, cães e até mesmo capivaras.

No fim do vídeo, a colaboradora do local leva o pelicano arrastado pelo bico, como se fosse uma criança indo para o "castigo". Internautas se divertiram com a situação e deixaram comentários em tons de brincadeira nas redes sociais.

“Eu sei que é normal, mas que dó dela segurando ele assim. Deve ter ficado muito constrangido”, comentou uma internauta que se simpatizou com o pelicano.

Um outro usuário fez uma referência ao fato dos pelicanos tentarem comer quase tudo que cabe na boca: “Pense num bicho guloso é o pelicano. Não dá pra moscar. Por isso, bebês são proibidos de frequentar o departamento deles kkkkkkkk”.

