Iza abre nova era musical em show impactante no The Town 2025

Iza, aos 35 anos, deu início à sua nova fase artística em grande estilo neste domingo (14), abrindo o palco Skyline, principal espaço do The Town 2025. Com um show que misturou referências históricas, cultura afro-brasileira e reggae, a cantora não apenas apresentou suas músicas, mas também dividiu com o público sua visão artística e os primeiros passos de seu próximo álbum, previsto para 2026, em entrevista exclusiva à Quem.

O espetáculo começou com uma narração poética inspirada na lenda africana de Sankofa, que fala sobre olhar para o passado para construir o futuro. A performance contou com a participação de Célia Sampaio, de 60 anos, primeira mulher negra a gravar um álbum de reggae no Brasil, que fez uma defumação simbólica no palco.

“Recolho cacos de minhas histórias quebradas e danço uma coreografia de cura. Justiça e verdade são sementes sobre cinzas que ainda podem germinar. Nunca no seu fim, mas profetizo o novo começo”, declarou Iza, antes de interpretar um cover de O Que Se Cala, de Elza Soares.

O figurino, com túnica e coroa brancas, evocava o Egito antigo, tema recorrente nos estudos e referências da cantora. “Escutem o som que vem de Kemet”, afirmou, citando o antigo nome do Egito e fazendo uma conexão com o último trabalho de Elza Soares, gravado no Theatro Municipal de São Paulo pouco antes de sua morte.

Durante a apresentação, Iza reforçou suas influências no reggae e agradeceu às participações especiais. “Amo o que o Olodum faz desde os anos 70, dona Célia Sampaio abriu caminhos para mim, e Toni Garrido é um verdadeiro precursor do gênero”, comentou à Quem.

Nos dias anteriores, a artista havia compartilhado alguns spoilers sobre seu novo estilo, agora mais street e menos sensual. Além de revelar o conceito da nova era, Iza lançou a primeira música de seu próximo trabalho, Caos e Sal, e adiantou que outro single será lançado ainda este ano.

Iza fala sobre maternidade e carreira após chegada da filha Nala

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles. A cantora Iza vive uma fase marcada por transformações profundas na vida pessoal e na carreira. Desde a chegada da filha, Nala, fruto de seu relacionamento com o ex-jogador Yuri Lima, a artista não esconde que se sente em um novo momento.

Em entrevista recente, ela afirmou que a maternidade trouxe um sentido ainda maior para sua trajetória, tanto como mulher quanto como artista.

No último domingo (14), durante sua apresentação no festival The Town, em São Paulo, Iza revelou ao público o que chamou de uma “nova era” em sua carreira. Além de mostrar sua potência no palco, ela aproveitou a oportunidade para compartilhar reflexões sobre as mudanças que ocorreram em sua vida desde 2023, quando também esteve entre as atrações do evento.

Iza não deixou de reconhecer que os últimos anos foram desafiadores. Em 2023, seu relacionamento ganhou as manchetes devido à polêmica envolvendo uma suposta traição de Yuri Lima, ainda durante sua gravidez. Apesar das críticas e da pressão das redes sociais, a cantora escolheu perdoar o companheiro após o nascimento da filha.

Segundo ela, essa decisão foi motivada pelo amor e pelo desejo de proporcionar um ambiente saudável para Nala. “A vida foi uma montanha-russa desde 2023, mas tudo me levou até ela. Hoje me sinto realizada e feliz por ter chegado até aqui”, declarou.

Para Iza, a maternidade trouxe uma nova perspectiva sobre sua própria existência. “Por conta da Nala sou uma mulher muito mais completa. Ela é o centro de tudo”, disse a cantora, emocionada. A artista ainda destacou que acredita que a filha tem potencial para seguir seus passos: “Algo me diz que ela será artista também. Ela é muito especial”.

Ao falar da filha, Iza transmitiu a imagem de uma mãe orgulhosa e realizada, que encontra em Nala motivação para continuar crescendo tanto no palco quanto fora dele.

Durante o show no The Town, a cantora também enviou uma mensagem inspiradora ao público. Em meio às críticas constantes nas redes, Iza reforçou a importância da autoestima e da valorização pessoal. “Você é suficiente, você tem o seu valor, você é dono da sua vida. Suficiente é o suficiente”, declarou.

A fala foi interpretada por muitos fãs como uma resposta indireta às polêmicas envolvendo sua vida amorosa. Ainda assim, o discurso foi recebido com entusiasmo pelo público presente, que acompanhou com gritos e aplausos.