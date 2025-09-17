Justin Bieber não repete feito com “SWAG II”

O lançamento de “SWAG II”, novo álbum de Justin Bieber, não teve a mesma força de estreia que seu antecessor. Enquanto o primeiro disco, “SWAG”, lançado em julho, quebrou recordes no Spotify e dominou o Top 10 global, a sequência chegou de forma tímida às plataformas de streaming.

Na atualização mais recente do Top 200 Global do Spotify, nenhuma faixa de “SWAG II” figura entre as mais ouvidas do mundo. No sábado (6), um dia após a estreia, apenas duas canções apareceram no ranking: “LOVE SONG”, com 1,4 milhão de reproduções em 24 horas, alcançando a 110ª posição, e “SPEED DEMON”, em 132º lugar.

Comparação com “SWAG”

O contraste é evidente. Quando lançou “SWAG”, Justin Bieber colocou seis músicas no Top 10 mundial já no primeiro dia, incluindo a faixa “DAISIES”, que sozinha bateu 8,3 milhões de streams. Ao todo, todas as 21 músicas do álbum entraram no Top 200 global, sendo 20 delas dentro do Top 100.

Na ocasião, o desempenho impulsionou o cantor ao 1º lugar no Daily Top Artists Global, ranking dos artistas mais ouvidos no Spotify. Com o lançamento de “SWAG II”, ele subiu apenas do 8º para o 2º lugar, mas logo voltou a cair: na última atualização, aparece em 6º, atrás de nomes como Taylor Swift, que segue líder.

Divulgação discreta

A queda de impacto também se reflete na estratégia de promoção. Assim como no primeiro disco, Bieber tem adotado uma postura discreta: não concedeu entrevistas, não se apresentou ao vivo nem lançou clipes oficiais. O máximo de engajamento até agora foram vídeos caseiros publicados no Instagram, na madrugada de quinta-feira (11), em que aparece cantando trechos das novas músicas.

Justin Bieber retorna no Coachella e fãs sonham com turnê no Brasil

Depois de um hiato de três anos longe dos palcos, Justin Bieber está pronto para seu grande retorno. O cantor canadense foi confirmado como um dos headliners da edição 2026 do Coachella Valley Music and Arts Festival, que acontece em abril na Califórnia, ao lado de Karol G e Sabrina Carpenter.

A notícia movimentou as redes sociais e reacendeu a esperança dos fãs brasileiros de verem o astro novamente em turnê pelo país. Desde o cancelamento da Justice World Tour em 2022, por questões de saúde, Bieber não realizava apresentações ao vivo, o que torna o anúncio ainda mais significativo para sua carreira e para seus milhões de seguidores.

O retorno de Justin aos palcos chega em um momento estratégico. Em julho, o cantor lançou o álbum “SWAG”, seguido da edição deluxe intitulada “SWAG II”, que trouxe mais de 20 faixas extras. Embora a Billboard tenha considerado o segundo disco apenas como uma versão estendida do primeiro, a repercussão entre os fãs foi enorme, com músicas viralizando e movimentando os charts internacionais.

Desde então, os rumores sobre uma turnê internacional só crescem. Fontes próximas à produção afirmam que já existem negociações para uma agenda de shows na América Latina, o que deixou os beliebers brasileiros em polvorosa. Nas redes, a hashtag #SwagTourBrasil ficou entre os assuntos mais comentados logo após o anúncio do Coachella.

A possibilidade de Bieber voltar ao país não é apenas desejo dos fãs. Alguns sinais recentes sugerem que o cantor pode incluir o Brasil em sua próxima rota de shows. O mais simbólico deles aconteceu no dia do lançamento de “SWAG II”, quando o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, foi iluminado na cor rosa em referência à identidade visual do álbum. Justin compartilhou a imagem em seu Instagram, gesto interpretado como uma pista para apresentações futuras.

Além disso, o histórico pesa a favor dos brasileiros. O último show de Justin foi no Rock in Rio 2022, e o festival retorna em 2026, ano em que ele estará novamente ativo nos palcos. A organização já deixou no ar a possibilidade de convidar o cantor para repetir a dose. Outro evento em potencial é o Todo Mundo no Rio, realizado em maio na Praia de Copacabana, que reúne centenas de milhares de pessoas. No ano passado, Lady Gaga foi a atração principal após também se apresentar no Coachella, aumentando ainda mais as comparações e expectativas.

Justin Bieber: Ansiedade cresce

Enquanto nenhuma confirmação oficial é divulgada, os fãs seguem especulando e cobrando anúncios nas redes sociais. A expectativa é de que Bieber use sua performance no Coachella como palco de estreia para a nova fase da carreira e, a partir daí, divulgue uma agenda internacional robusta.

Entre boatos, movimentações estratégicas e gestos simbólicos, uma coisa é certa: o Brasil está na mira dos beliebers. Para eles, o retorno de Justin Bieber só estará completo quando o cantor subir novamente aos palcos nacionais.