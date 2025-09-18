Confira a crítica do longa em disputa por prêmios Candango: Corpo da paz

Crítica // Corpo da paz ★★★

Junto com o envolvimento do jazz e a aura cintilante do cinema norte-americano (elementos encerrados no cego encantamento do personagem Gentil), a atmosfera de Corpo da paz ecoa, na fotografia, o brilho dourado de um período de implantação de incertezas no Brasil. Os castigos reservados aos "comunas", vistos como pecadores, aparecem embalados na eclosão do Ato Instituicional (AI-5), de ampla restrição. O ano de 1968, que abriga a ação do filme de Torquato Joel, molda-se decisivo para o menino Teobaldo (Giovanni Sousa), testemunha da bajulação em torno da figura de um estrangeiro (Greg, papel do convincente Vinicius Guedes) ciente do "muito a explorar" no Brasil.

Como num contínuo e dinâmico travelling, que encerra afresco do período de descobertas de Teobaldo, o filme propõe contato com Os três zuretas (1997), outro a mostrar um naïf rito de passagem. Num período destinado à formação de engenheiros, médicos e advogados, o irmão de Teobaldo, Lavôr, adota um percurso com quê diferenciado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A chamada subversão e o registro da puberdade caminham, na trama, lado a lado com a implantação de uma misteriosa plataforma para cooptar o Brasil para o sistema ianque. Num painel envolvente e breve, o diretor dá o recado, desfilando referências como a do desespero na tentativa de afilamento do nariz de Gentil, um tipo brasileiríssimo (interpretado por Alex Oliveira, perfeito) e no sufocamento moral de Aurora (Fabíola Morais), a católica mãe da trama. Cercado por rede solícita, e pouco amistoso, Greg avança para alinhavar a corrente de dúvidas dispostas no filme.

