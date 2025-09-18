Ator de Grey’s Anatomy morre em acidente de carro aos 46 anos

Young acumulava participações em diversas produções da televisão norte-americana, entre elas as séries O Mundo é dos Jovens, Grey’s Anatomy, Barrados no Baile, Numbers e Charmed - (crédito: Tommaso Boddi / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O ator Brad Everett Young morreu no último domingo (14/9), aos 46 anos, após se envolver em um acidente de carro em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo site The Hollywood Reporter.

Segundo o portal, Young conduzia seu veículo pela rodovia 134 quando foi atingido por outro carro que trafegava na contramão. O ator morreu no local. O motorista do outro veículo sobreviveu e foi encaminhado ao hospital.

Young acumulava participações em diversas produções da televisão norte-americana, entre elas as séries O Mundo é dos Jovens, Grey’s Anatomy, Barrados no Baile, Numbers e Charmed. No cinema, integrou o elenco de filmes como As Panteras (2000), Jurassic Park III (2001), Eu Te Amo, Cara (2009) e o premiado O Artista (2011).

Além da carreira como ator, Brad Everett Young também se destacou como fotógrafo. Seu trabalho foi publicado em veículos como The Hollywood Reporter, Vanity Fair, Vogue, Elle, Harper's Bazaar, People e Variety. Entre as personalidades que posaram para suas lentes estão David Harbour, Seth Green, Emma Caulfield Ford, Kevin Daniels, Sarah Michelle Gellar e Harvey Guillén.