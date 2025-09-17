Camp Rock 3: Disney+ confirma sequência com o retorno dos Jonas Brothers

O filme estreou em 20 de junho nos EUA com 8,9 milhões de telespectadores e lançou hits como o dueto “This Is Me”. O sucesso de “Camp Rock” levou ao lançamento de “Camp Rock 2” no ano seguinte. - (crédito: Divulgação)

É oficial! Camp Rock 3 está em produção. A novidade foi confirmada na tarde desta quarta-feira (17/9) nas redes sociais da Disney+, marcando o retorno dos irmãos Jonas à icônica franquia.

"Estamos de volta! Camp Rock 3 está em fase de produção", publicou o perfil oficial na legenda do anúncio.

Joe Jonas também compartilhou a notícia com os fãs em suas redes sociais, celebrando o retorno de seu personagem com a frase: "Bem-vindo de volta, Shane Gray."

Embora o anúncio tenha causado grande empolgação entre os fãs, após anos de rumores e especulações, a protagonista dos dois primeiros filmes, Mitchie, interpretada por Demi Lovato, não estará no elenco desta vez. Ainda assim, Demi participará dos bastidores como produtora executiva do novo longa.

Nick e Kevin Jonas também retornam como Nate e Jason Gray, irmãos de Shane e membros da banda fictícia Connect 3. Outros nomes já confirmados no elenco incluem Meaghan Jette Martin (Tess Tyler), Alyson Stoner (Caitlyn Gellar) e Maria Canals-Barrera (Connie Torres, mãe de Mitchie).

Na nova trama, o Connect 3 retorna ao Camp Rock em busca de um novo talento para abrir sua turnê de reunião. Os campistas, ansiosos pela oportunidade única, mergulham em uma intensa competição. No entanto, à medida que a rivalidade cresce, amizades são colocadas à prova, alianças inesperadas se formam e amores se iniciam.

A nova geração de campistas promete trazer frescor e diversidade à história. Entre os destaques estão Sage (Liamani Segura), determinada e talentosa; seu irmão Desi (Hudson Stone); Rosie (Lumi Pollack), uma jovem prodígio do violoncelo; o baterista carismático Cliff (Casey Trotter); a coreógrafa confiante Callie (Brooklynn Pitts); a intimidadora Madison (Ava Jean); e o rebelde Fletch (Malachi Barton), que logo se torna o centro das atenções.

As gravações já começaram, mas, por enquanto, a Disney+ ainda não anunciou a data oficial de estreia.