Camp Rock 3: Disney+ confirma sequência com o retorno dos Jonas Brothers

É oficial! Camp Rock 3 está em produção. A novidade foi confirmada na tarde desta quarta-feira (17/9) nas redes sociais da Disney+, marcando o retorno dos irmãos Jonas à icônica franquia.
"Estamos de volta! Camp Rock 3 está em fase de produção", publicou o perfil oficial na legenda do anúncio.
Joe Jonas também compartilhou a notícia com os fãs em suas redes sociais, celebrando o retorno de seu personagem com a frase: "Bem-vindo de volta, Shane Gray."
Embora o anúncio tenha causado grande empolgação entre os fãs, após anos de rumores e especulações, a protagonista dos dois primeiros filmes, Mitchie, interpretada por Demi Lovato, não estará no elenco desta vez. Ainda assim, Demi participará dos bastidores como produtora executiva do novo longa.
Ver essa foto no Instagram
Nick e Kevin Jonas também retornam como Nate e Jason Gray, irmãos de Shane e membros da banda fictícia Connect 3. Outros nomes já confirmados no elenco incluem Meaghan Jette Martin (Tess Tyler), Alyson Stoner (Caitlyn Gellar) e Maria Canals-Barrera (Connie Torres, mãe de Mitchie).
Na nova trama, o Connect 3 retorna ao Camp Rock em busca de um novo talento para abrir sua turnê de reunião. Os campistas, ansiosos pela oportunidade única, mergulham em uma intensa competição. No entanto, à medida que a rivalidade cresce, amizades são colocadas à prova, alianças inesperadas se formam e amores se iniciam.
A nova geração de campistas promete trazer frescor e diversidade à história. Entre os destaques estão Sage (Liamani Segura), determinada e talentosa; seu irmão Desi (Hudson Stone); Rosie (Lumi Pollack), uma jovem prodígio do violoncelo; o baterista carismático Cliff (Casey Trotter); a coreógrafa confiante Callie (Brooklynn Pitts); a intimidadora Madison (Ava Jean); e o rebelde Fletch (Malachi Barton), que logo se torna o centro das atenções.
As gravações já começaram, mas, por enquanto, a Disney+ ainda não anunciou a data oficial de estreia.
