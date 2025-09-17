Brasiliense Ana Rossi lança livro sobre ditadura neste sábado (20/9)

Professora da Universidade de Brasília (UnB) e escritora com vários livros publicados, a brasiliense Ana Rossi irá lançar o romance Nenhuma ditadura jamais poupou crianças no próximo sábado (20/9) no Beirute da Asa Sul, em evento aberto para o público, das 18h às 22h. O livro traz uma reflexão sobre as consequências diretas da violência política do estado brasileiro durante a ditadura militar.
Em um relato pessoal e emocionante, Rossi descreve a noite do sequestro do pai, Luiz Basílio Rossi, e o desaparecimento dele em fevereiro de 1973, sob o governo do general Emílio Garrastazu Médici. Mesmo tendo apenas 8 anos no ocorrido, ela narra a história a partir de diversos personagens que reconstroem o episódio.
As experiências pessoais de Ana e relatos que ela colheu do pai ao longo da vida sobre a prisão, tortura e vivências da época, resultaram no romance escrito e reescrito durante toda sua vida, que se encontra com a história política do Brasil. A narrativa ainda acompanha ilustrações da irmã da autora, Célia Rossi, que expressa a experiência traumática por meio de imagens.
Serviço
Lançamento do livro Nenhuma ditadura jamais poupou crianças, de Ana Rossi
Dia 20 de setembro, às 18h, no Bar Beirute da Asa Sul
Saiba Mais
- Diversão e Arte Sonia Braga homenageia Robert Redford e relembra romance com ator nos anos 80
- Diversão e Arte 'O Verão que Mudou Minha Vida': episódio final será transmitido em bar da Asa Norte
- Diversão e Arte Festival de cinema: 4º dia de Mostra Competitiva Nacional dá destaque ao cinema do Nordeste com narrativas LGBTQIAPN+