Brasiliense Ana Rossi lança livro sobre ditadura neste sábado (20/9)

Professora da Universidade de Brasília (UnB) e escritora com vários livros publicados, a brasiliense Ana Rossi irá lançar o romance Nenhuma ditadura jamais poupou crianças no próximo sábado (20/9) no Beirute da Asa Sul, em evento aberto para o público, das 18h às 22h. O livro traz uma reflexão sobre as consequências diretas da violência política do estado brasileiro durante a ditadura militar.

Em um relato pessoal e emocionante, Rossi descreve a noite do sequestro do pai, Luiz Basílio Rossi, e o desaparecimento dele em fevereiro de 1973, sob o governo do general Emílio Garrastazu Médici. Mesmo tendo apenas 8 anos no ocorrido, ela narra a história a partir de diversos personagens que reconstroem o episódio.

As experiências pessoais de Ana e relatos que ela colheu do pai ao longo da vida sobre a prisão, tortura e vivências da época, resultaram no romance escrito e reescrito durante toda sua vida, que se encontra com a história política do Brasil. A narrativa ainda acompanha ilustrações da irmã da autora, Célia Rossi, que expressa a experiência traumática por meio de imagens.

Serviço

Lançamento do livro Nenhuma ditadura jamais poupou crianças, de Ana Rossi

Dia 20 de setembro, às 18h, no Bar Beirute da Asa Sul