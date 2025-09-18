Anitta revela bastidores do playback em premiações

Anitta voltou a movimentar as redes sociais após uma revelação franca no reality “Estrela da Casa”, da TV Globo.

De acordo com o colunista Matheus Carvalho do Popline. Durante uma oficina de gestão de carreira com os participantes, a cantora explicou abertamente por que evita cantar ao vivo em premiações, assunto que sempre foi alvo de polêmica ao longo de sua trajetória.

Conhecida pela ousadia em palco e pela habilidade de se reinventar, Anitta afirmou que a decisão está ligada a fatores técnicos e não à falta de preparo. Segundo ela, a acústica de grandes arenas muda radicalmente quando o espaço está vazio durante a passagem de som e depois, lotado de público. Essa diferença, somada à transmissão ao vivo pela TV, comprometeria a qualidade da performance.

“Quando testamos o som, a arena está vazia, e o retorno é de um jeito. Quando entra o público, a acústica muda completamente. Isso, somado ao som da transmissão, pode criar problemas técnicos enormes”, explicou.

Para evitar riscos em apresentações de grande visibilidade, Anitta adota uma solução alternativa: grava antecipadamente a voz que será usada no dia do evento. “Eu passo dias ensaiando com microfone, dançando, cantando, e gravo essa performance.

Na premiação, solto essa versão gravada. Assim, o público tem a mesma energia, mas sem os riscos de falhas técnicas”, detalhou.

Ela destacou que já enfrentou situações em que cantar ao vivo foi inevitável, mas garantiu que essas experiências reforçaram sua decisão de manter o playback em eventos televisionados. “Sempre acaba sendo um problema. Prefiro entregar um resultado estável e de qualidade, porque sei o tamanho da expectativa em cima de mim”, disse.

Anitta: Repercussão nas redes sociais

A explicação de Anitta dividiu opiniões na internet. Alguns internautas elogiaram a sinceridade e classificaram a decisão como inteligente, já que grandes eventos têm exigências técnicas complexas. Outros, no entanto, compararam a atitude da artista com colegas que insistem em se apresentar ao vivo, mesmo sob riscos.

“Demi Lovato nunca usou playback em premiações. É preciso coragem”, comentou uma fã nas redes. Outro usuário ressaltou: “Joelma canta ao vivo em todos os shows, mesmo dançando intensamente. Isso é entrega”.

Por outro lado, defensores da brasileira viram na fala um sinal de profissionalismo. “Isso é engenharia de som. Quem trabalha com audiovisual entende perfeitamente”, opinou um internauta.

A postura transparente de Anitta não surpreende quem acompanha sua carreira. A cantora construiu sua imagem pública baseada em autenticidade, mesmo quando isso gera críticas. Sua explicação sobre o playback mostra não apenas uma preocupação técnica, mas também uma estratégia de gestão de imagem.

Ao revelar os bastidores, Anitta reforça seu controle sobre a própria carreira e prova que suas escolhas artísticas não são casuais, mas pensadas dentro de uma lógica de eficiência e impacto. Mesmo em meio às críticas, a cantora reafirma seu lugar como uma das artistas brasileiras mais influentes no cenário pop global.