Parque itinerante Diversom inicia nova temporada no Parque da Cidade

O parque itinerante Diversom volta a circular pelo Distrito Federal neste sábado (20/9), com parada no Parque da Cidade até 19 de outubro. A entrada é gratuita. Neste ano, o parque passará ainda pela Praça do Cidadão, em Ceilândia, entre 21 de outubro e 19 de novembro; e Praça do Cine Itapuã, no Gama, de 24 de novembro até 23 de dezembro.

Leia também: Realizado no Cruzeiro, Fest Rock faz homenagem ao guitarrista Balaio Sann

Nesta temporada, o Diversom inaugura três novos brinquedos. O Metalossel, que emite notas musicais por tubos de alumínio; Xilossel, que traz tons de madeira em escala pentatônica; e o Rotachu, com uma série de chiados e notas amplificados por bacias.

Leia também: Demi Lovato revela capa provocativa e significado por trás do novo álbum

O parque tem dispositivos para PCDs, como placas em braile, QR codes com links para audiodescrição e abafadores acústicos para pessoas com hipersensibilidade auditiva. Durante a temporada, visitas direcionadas para escolas com alunos PCDs nas três regiões administrativas contempladas pelo projeto serão realizadas. No plano piloto, a atividade acontece em 28 de setembro; em Ceilândia, 9 de novembro; e no Gama, 7 de dezembro. Todas têm início às 10h.

Leia também: 5 filmes baseados em livros de romance e onde assisti-los



Serviço

Diversom

No Parque da Cidade, entre sábado (20/9) e 19 de outubro; Praça do Cidadão, em Ceilândia, entre 21 de outubro e 19 de novembro; e Praça do Cine Itapuã, no Gama, de 24 de novembro até 23 de dezembro. Entrada gratuita.