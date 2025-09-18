InícioDiversão e Arte
FAMÍLIA REAL

Gesto de Camilla faz Kate se afastar de conversa com Melania Trump

Cenas da cerimônia de boas-vindas ao presidente Trump, relembram as normas de etiqueta real e geram repercussões sobre ausência de curtsy e outros gestos fora do protocolo

Interação entre Camilla e Kate Middleton chama atenção durante visita de Trump ao Reino Unido - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Interação entre Camilla e Kate Middleton chama atenção durante visita de Trump ao Reino Unido - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Na quarta-feira (17/9), a recepção formal da visita de Estado de Donald Trump ao Reino Unido, realizada nos jardins do Castelo de Windsor, ficou marcada por um breve porém significativo momento: câmeras captaram a rainha Camilla fazendo um gesto de mão discreto que levou a princesa de Gales, Kate Middleton, a se afastar de uma conversa com a primeira-dama norte-americana, Melania Trump. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O incidente se deu logo após a chegada de Donald Trump e a mulher, Melania, para os cumprimentos oficiais com o casal real. Após os cumprimentos, o presidente ficou conversando com o rei Charles III, enquanto Camilla e Melania trocavam algumas palavras.

Kate Middleton aproximou-se para se juntar à conversa e foi nesse momento que Camilla fez um gesto com a mão, descrito como discreto, para que Kate se retirasse da interação. Kate atendeu de maneira discreta e caminhou em direção ao príncipe William, que estava com o pai. 

A imprensa estrangeira descreveu a cena como “desconfortável” e “esquisita”, interpretando o movimento como uma possível tentativa de afastar a princesa. 

Durante o evento, o então presidente Donald Trump voltou a elogiar Kate Middleton. Após tê-la chamado de “linda, muito linda” ao ser recebido em Windsor, ele repetiu os elogios em seu discurso, destacando a aparência da princesa. 

Veja o vídeo: 

 

Saiba Mais

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 18/09/2025 17:54 / atualizado em 18/09/2025 17:54
x