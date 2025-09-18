Gesto de Camilla faz Kate se afastar de conversa com Melania Trump

Interação entre Camilla e Kate Middleton chama atenção durante visita de Trump ao Reino Unido - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Na quarta-feira (17/9), a recepção formal da visita de Estado de Donald Trump ao Reino Unido, realizada nos jardins do Castelo de Windsor, ficou marcada por um breve porém significativo momento: câmeras captaram a rainha Camilla fazendo um gesto de mão discreto que levou a princesa de Gales, Kate Middleton, a se afastar de uma conversa com a primeira-dama norte-americana, Melania Trump.

O incidente se deu logo após a chegada de Donald Trump e a mulher, Melania, para os cumprimentos oficiais com o casal real. Após os cumprimentos, o presidente ficou conversando com o rei Charles III, enquanto Camilla e Melania trocavam algumas palavras.

Kate Middleton aproximou-se para se juntar à conversa e foi nesse momento que Camilla fez um gesto com a mão, descrito como discreto, para que Kate se retirasse da interação. Kate atendeu de maneira discreta e caminhou em direção ao príncipe William, que estava com o pai.

A imprensa estrangeira descreveu a cena como “desconfortável” e “esquisita”, interpretando o movimento como uma possível tentativa de afastar a princesa.

Durante o evento, o então presidente Donald Trump voltou a elogiar Kate Middleton. Após tê-la chamado de “linda, muito linda” ao ser recebido em Windsor, ele repetiu os elogios em seu discurso, destacando a aparência da princesa.

Veja o vídeo: