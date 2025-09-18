Robbie Williams adia álbum para não competir com Taylor Swift

Robbie Williams decidiu adiar o lançamento de seu aguardado álbum Britpop para fevereiro de 2026, em uma escolha estratégica para evitar a concorrência direta com Taylor Swift, que lançará seu novo trabalho, The Life of a Showgirl, em outubro deste ano.

A decisão reflete não apenas a força de Swift no cenário musical mundial, mas também a ambição de Williams em consolidar um marco importante em sua trajetória.

Originalmente, Britpop estava programado para chegar ao mercado em 10 de outubro de 2025, apenas uma semana após o lançamento do projeto de Taylor. No entanto, após análises de impacto de mercado, o cantor e sua equipe optaram por reposicionar a data para 6 de fevereiro de 2026. A mudança foi comunicada diretamente aos fãs que haviam feito a pré-venda, acompanhada da justificativa de “ajustes de agenda”.

A decisão tem um peso histórico: se alcançar o topo das paradas, Williams ultrapassará os Beatles e se tornará o artista britânico com mais álbuns número um. Contudo, disputar espaço com Swift, considerada atualmente a maior artista pop do mundo, poderia colocar esse feito em risco.

Uma fonte próxima ao cantor afirmou que a escolha foi pragmática: “Taylor domina o mercado global. Suas vendas iniciais são gigantescas e superam praticamente qualquer outro lançamento. Robbie e sua equipe entenderam que seria mais inteligente esperar, já que fevereiro abre novas oportunidades promocionais e um cenário menos competitivo.”

Robbie Williams: Rivalidades antigas e novas oportunidades

O adiamento do álbum reacende a discussão sobre como artistas veteranos lidam com a força das novas gerações. Embora Williams não veja Swift como rival pessoal, há um reconhecimento de que ela ocupa hoje o centro do zeitgeist musical, algo que ele próprio vivenciou nos anos 1990 com o auge do Britpop.

Curiosamente, Robbie também voltou a falar sobre uma possível aproximação com o Oasis, banda com a qual manteve uma relação conturbada. Apesar das trocas de provocações passadas, incluindo o famoso episódio em que Noel Gallagher o chamou de “dançarino gordo do Take That” em 2000 —, o cantor afirmou que não hesitaria em abrir um show da turnê Oasis Live ’25. Para ele, o momento que a banda vive é “onipresente” e representa um ponto alto da cultura britânica.

No campo criativo, Williams descreve seu novo trabalho como um retorno às raízes musicais. Britpop é, segundo ele, o álbum que gostaria de ter feito logo após deixar o Take That, em 1995. O projeto reúne influências marcantes da era dourada da música britânica, com mais guitarras, energia crua e colaborações com ídolos que marcaram sua juventude.

Para os fãs, a expectativa cresce não apenas pelo álbum em si, mas também pela turnê que o acompanha. Williams promete um show vibrante, revisitando clássicos e apresentando faixas inéditas que mesclam nostalgia e frescor. Apesar da espera maior, a estratégia parece reforçar a confiança do cantor em garantir um impacto duradouro e, quem sabe, escrever um novo capítulo histórico em sua carreira.