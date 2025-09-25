Cinema nas Cidades exibe produções brasilienses premiadas em regiões do DF

Cinema Voador leva cultura e entretenimento às ruas do DF desde os anos 1990 - (crédito: Divulgação/Bra.zil Arte cultura)

Onze filmes premiados com o Troféu Câmara Legislativa, nas últimas edições do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, circulam pelo DF até 10 de outubro. Sobradinho, hoje e amanhã, recebe a estreia do projeto, chamado Troféu Câmara Legislativa — Cinema nas Cidades. As obras cinematográficas, todas rodadas em Brasília, entram na rota do Paranoá, nos dias 1º e 2 de outubro, e do Sol Nascente, em 8 e 9 de outubro, com sessões, gratuitas, sempre às 18h30.

A mostra é iniciativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e do Cinema Voador, com curadoria do cineasta Pedro Lacerda, de Cleide Cristina Soares, e de José Damata, do Cinema Voador, que, há 35 anos, faz o esforço de "escoar a produção cinematográfica nacional", por meio de exibições nas periferias e em cineclubes. Para Damata, a ideia do Cinema nas Cidades reforça esse propósito. "Queremos dar visibilidade a trabalhos que dificilmente chegam ao circuito popular", afirma. A iniciativa leva quatro filmes a cada uma das regiões administrativas.

Em Sobradinho, a programação de hoje inclui o curta Das raízes às pontas (2016), de Flora Egécia; e o longa O outro lado do Paraíso (2014), de André Ristum. Amanhã, encerram a primeira etapa do Cinema nas Cidades o curta O Balãozinho Azul, de Fáuston da Silva; e o longa Celeste & Estrela, de Betse de Paula, que tem no elenco Dira Paes e Ana Paula Arósio.

"Foram escolhidos filmes representativos da produção cinematográfica que envolvem Brasília, sejam obras rodadas aqui ou das quais participam atores e diretores da cidade", explica José Damata. Todo o material exibido faz parte do acervo da CLDF, que também financia a estrutura do evento.

Troféu Câmara Legislativa — Cinema nas Cidades, sempre

às 18h30

Sobradinho, hoje e amanhã (25/9), na Praça das Artes Teodoro Freire, Quadra 8;

Paranoá, 1º e 2 de outubro, Área Especial 1, Praça Central, Estacionamento, entre a Administração Regional e o OBRB;

Sol Nascente, 8 e 9 de outubro, na Chácara do Padre (SHSN Trecho 2 Quadra 202).

