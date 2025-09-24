InícioDiversão e Arte
Ghibli Fest: onde assistir as animações do Studio Ghibli em Brasília

Entre os dias 18 de setembro e 1º de outubro Brasília recebe a primeira etapa do festival de cinema dos Studios Ghibli, o Ghibli Fest.

Crédito: Hayao Miyazaki/ Studio Ghibli/Divulgação. ilustrações 8-bit". - (crédito: Hayao Miyazaki/ Studio Ghibli/Divulgação)

Os fãs brasilienses dos Studios Ghibli já podem se preparar para uma verdadeira maratona de clássicos no cinema. Entre 18 de setembro e 1º de outubro, será realizada a primeira etapa do “Ghibli Fest”, festival de cinema que celebra as quatro décadas do estúdio japonês e os 40 anos da Sato Company no Brasil, empresa que representa a produtora.

Em Brasília, as salas de cinema participantes são:

  • Kinoplex Pátio Brasil
  • Kinoplex Boulevard
  • Kinoplex Park Shopping
  • Cinesystem Brasília Cine Brasília
  • Cinemark Taguatinga Shopping
  • Cinemark Shopping Pier 21

Veja os filmes que serão exibidos Ghibli Fest em Brasília

  • “A Viagem de Chihiro”, vencedor do Oscar
  • “O Castelo Animado”
  • “Meu Amigo Totoro”
  • “Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar”
  • “O Serviço de Entregas da Kiki”
  • “Porco Rosso: O Último Herói Romântico”
  • “Vidas ao Vento”
  • “Nausicaä do Vale do Vento”
  • “Sussurros do Coração”
  • “Pom Poko: A Grande Batalha dos Guaxinins”
  • “Meus Vizinhos, os Yamadas”
  • “Memórias de Ontem”
  • “Eu Posso Ouvir o Oceano”
  • “Da Colina Kokuriko” 

Todas as sessões contarão com versões dubladas e legendadas, com exceção de alguns títulos que terão exibição apenas legendada.

O projeto será dividido em duas etapas: a primeira, agora em 2025, exibirá esses 14 títulos; a segunda, prevista para 2026, trará outras oito animações, incluindo o longa que premiou mais uma vez o estúdio no Oscar: o menino é a garça. Algumas animações estarão estreando nos cinemas brasileiros. 

Mannu Leones

Repórter

Jornalista pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), aficionada por jornalismo político e jornalismo em quadrinhos, além de ilustradora. Com passagens por CNN Brasil, SBT News e SBT Brasil

Por Mannu Leones
24/09/2025 13:47
