Ghibli Fest: onde assistir as animações do Studio Ghibli em Brasília

Os fãs brasilienses dos Studios Ghibli já podem se preparar para uma verdadeira maratona de clássicos no cinema. Entre 18 de setembro e 1º de outubro, será realizada a primeira etapa do “Ghibli Fest”, festival de cinema que celebra as quatro décadas do estúdio japonês e os 40 anos da Sato Company no Brasil, empresa que representa a produtora.
Em Brasília, as salas de cinema participantes são:
- Kinoplex Pátio Brasil
- Kinoplex Boulevard
- Kinoplex Park Shopping
- Cinesystem Brasília Cine Brasília
- Cinemark Taguatinga Shopping
- Cinemark Shopping Pier 21
Veja os filmes que serão exibidos Ghibli Fest em Brasília
- “A Viagem de Chihiro”, vencedor do Oscar
- “O Castelo Animado”
- “Meu Amigo Totoro”
- “Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar”
- “O Serviço de Entregas da Kiki”
- “Porco Rosso: O Último Herói Romântico”
- “Vidas ao Vento”
- “Nausicaä do Vale do Vento”
- “Sussurros do Coração”
- “Pom Poko: A Grande Batalha dos Guaxinins”
- “Meus Vizinhos, os Yamadas”
- “Memórias de Ontem”
- “Eu Posso Ouvir o Oceano”
- “Da Colina Kokuriko”
Todas as sessões contarão com versões dubladas e legendadas, com exceção de alguns títulos que terão exibição apenas legendada.
O projeto será dividido em duas etapas: a primeira, agora em 2025, exibirá esses 14 títulos; a segunda, prevista para 2026, trará outras oito animações, incluindo o longa que premiou mais uma vez o estúdio no Oscar: o menino é a garça. Algumas animações estarão estreando nos cinemas brasileiros.
