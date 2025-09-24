Embaixada de Portugal promove evento gastronômico nos dias 3 e 4 de outubro

A Embaixada de Portugal promove, nos dias 3 e 4 de outubro, o evento Sabores do Enoturismo. A programação inclui estações gastronômicas, degustação de vinhos, bate-papo sobre as vinícolas portuguesas e oficinas de pintura, bordado, colagem e literatura. A entrada no local é gratuita e os ingressos para as atividades estão à venda no site Sympla, a partir de R$ 40.

No dia 3, a programação vai de 18h às 22h30; no dia 4, de 14h às 22h30. Em ambos os dias, o público pode aproveitar quatro estações gastronômicas, compostas por duplas de chefes brasileiros e portugueses, que trazem receitas típicas de Portugal e Brasil. Os pratos custam entre R$ 25 e R$ 150.

A Sala de Provas, que traz vinhos de dez produtores portugueses, acontece no primeiro dia às 18h e 20h; e, no segundo, às 16h, 18h e 20h. A experiência dura uma hora e a entrada custa R$60. A Arena Sabores, com início às 18h no dia 3, e às 14h no dia 4, tem atividades ao vivo, incluindo showcookings com chefs convidados, harmonizações de vinhos com queijos e cursos introdutórios sobre o mundo do vinho. O valor do ingresso é de R$ 40.

A programação tem ainda a Arena Enoturismo, que promove bate-papos sobre as regiões vinícolas de Portugal, com degustações orientadas; e a Arena Artes, que oferece oficinas práticas de pintura, bordado, colagem e literatura. As inscrições para as oficinas tem valor de R$40.

Serviço

Sabores do Enoturismo

Na Embaixada de Portugal (Avenida das Nações, Lote 2), em 3 de outubro, entre 18h e 22h30; e 4 de outubro, entre 14h e 22h30. Entrada gratuita, com ingressos para atividades a partir de R$ 40, à venda no site Sympla. Mais informações on-line.