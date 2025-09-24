InícioDiversão e Arte
FAMÍLIA

Rihanna dá à luz ao terceiro filho; veja nome e rosto do bebê

Nascida no dia 13 de setembro, a menina é a primeira filha da cantora, que já tem dois meninos

A filha de Rihanna nasceu no último dia 13 de setembro. - (crédito: Reprodução/Instagram)
A filha de Rihanna nasceu no último dia 13 de setembro. - (crédito: Reprodução/Instagram)
Rihanna anunciou, nesta quarta-feira (24/9), o nascimento do terceiro filho com o rapper A$AP Rock. A cantora anunciou ainda o nome da bebê, que se chama Rocki Irish Mayers, e publicou a primeira imagem da filha. Confira:
A caçula, que é a primeira filha mulher de Rihanna, nasceu no último dia 13 de setembro. A cantora e o rapper A$AP Rock estão em um relacionamento desde 2020. O casal tem outros dois filhos, batizados de RZA e Riot.
 
*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori
 

Ana Luiza Dutra

Estudante de Jornalismo da Universidade Católica de Brasília (UCB), é estagiária nas redes sociais do Correio. Fã de cultura pop e literatura.

Por Ana Luiza Dutra
postado em 24/09/2025 20:17
x