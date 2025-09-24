Rihanna dá à luz ao terceiro filho; veja nome e rosto do bebê

Rihanna anunciou, nesta quarta-feira (24/9), o nascimento do terceiro filho com o rapper A$AP Rock. A cantora anunciou ainda o nome da bebê, que se chama Rocki Irish Mayers, e publicou a primeira imagem da filha. Confira:
A caçula, que é a primeira filha mulher de Rihanna, nasceu no último dia 13 de setembro. A cantora e o rapper A$AP Rock estão em um relacionamento desde 2020. O casal tem outros dois filhos, batizados de RZA e Riot.
*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori
Por Ana Luiza Dutra
postado em 24/09/2025 20:17