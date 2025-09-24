"Um divisor de águas", diz Bruno Ahmed, sobre "Arcanjo renegado"

Com a estreia da quarta temporada de Arcanjo renegado se aproximando, o ator Bruno Ahmed compartilha a expectativa de ver o público descobrir uma história que ele já conhece. Para ele, a sensação é de "necessidade". "É importante relembrarmos ou falarmos de assuntos e relações que acabam caindo no cotidiano. Sempre bom frisar a importância desses temas, e histórias são ótimas para isso", afirma.

O personagem de Bruno Ahmed na série da Globoplay, Thiago, vive sob a enorme pressão do pai, o Bispo Cristóvão (Thelmo Fernandes), para seguir o legado familiar. Sobre os principais conflitos internos que o jovem enfrentará nesta nova fase, o ator adianta que serão questões profundas. "Conflitos de autoconhecimento e conflitos de respeito ao próximo", revela o artista de 34 anos.

Vivendo na fronteira entre o mundo secular e o religioso sob a sombra de um pai com uma figura forte, Thiago é um personagem complexo. O que o ator mais admira nele é a "resiliência". Já o maior desafio, segundo Bruno, é justamente a "transformação que ele vai passar".

Bruno Ahmed, ator (foto: João Machado)

Preparação e parceria

Para cenas de grande tensão ao lado de atores consagrados como Thelmo Fernandes, Ahmed explica que a preparação emocional vem de muito estudo e ensaios. Ele também destaca a generosidade dos colegas mais experientes. "A generosidade deles me deixa à vontade para trocar e colocar minha arte em ação. A experiência de longos anos fazendo teatro, televisão e cinema forma uma bagagem como profissional e isso alivia toda a pressão", relata o carioca da gema.

Questionado sobre o sucesso da série, Bruno Ahmed aponta elementos que, na opinião dele, conectam Arcanjo renegado com o público: "A semelhança com a realidade, em um cenário político e societário caótico, o humor e as cenas fortes que apimentam a trama, o dinamismo na direção, as cenas de ação bem executadas e a proximidade com as relações interpessoais."

E as expectativas não param na quarta temporada. Com as gravações da quinta temporada em andamento, o ator está ansioso: "Vai prender o público do início ao fim. Por mim, já podia estrear a quarta e a quinta temporadas juntas", brinca.

Prêmios e projetos

O trabalho de Bruno no filme Ivanov tem rendido frutos além-fronteiras. O ator recebeu o prêmio de Melhor Atuação no Cusco Web Fest e outras quatro indicações em festivais internacionais pelo curta baseado na peça homônima de Anton Chekhov. "Fiquei muito feliz e honrado. Não esperava", comemora. Ele também faz questão de destacar a equipe do projeto: "Parabenizo a equipe como um todo, e em especial ao diretor Quentin Lewis e à produtora Márcia Romão. Com a direção e produção deles, tive todo o suporte para entregar o meu melhor."

Transitando entre grandes produções de televisão, como diversas produções bíblicas da Record (de Gênesis a Reis, passando por Os Dez Mandamentos), da Globo (Malhação e as novelas Em família e Império) e projetos autorais independentes (como a websérie Sharon in Rio), o ator vê essa diversidade como fundamental. "Ajuda a construir um ator mais versátil e preparado para novos desafios", analisa. Sobre Arcanjo renegado, ele é taxativo: "Será divisor de águas, pela complexidade do personagem e pelo alcance da produção."

Olhando para trás, desde a passagem por Rebelde, na Record, Bruno enxerga uma evolução constante. "Cada projeto tem importância no meu amadurecimento profissional e, sem dúvida, esse amadurecimento profissional está diretamente ligado ao meu amadurecimento pessoal. Hoje, me enxergo como um ator mais maduro, resiliente no set e nos bastidores, hábil para encarar novos desafios."

E no futuro, que tipo de personagem gostaria de interpretar? Bruno Ahmed não hesita: "Um agente secreto, um tira da Polícia Civil que vai a campo e confronta direto. Ou um vilão pique Narcos."