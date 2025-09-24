"Meu anjo", declara Cissa Guimarães no aniversário do filho, Rafael

Em um vídeo, a apresentadora escreveu: "Meu amado filho Rafael! Te celebro todos os dias, mas hoje é seu aniversário, o abençoado dia que você chegou!" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Quinze anos após perder o filho Rafael Mascarenhas, Cissa Guimarães emocionou seguidores ao homenageá-lo no dia em que completaria 34 anos. O jovem morreu em 2010, aos 18 anos, após um atropelamento no Rio.

Em um vídeo, a apresentadora escreveu: "Meu amado filho Rafael! Te celebro todos os dias, mas hoje é seu aniversário, o abençoado dia que você chegou!" A mãe reforçou o amor eterno: "Paz, luz, amor e toda minha gratidão por tanto aprendizado! Obrigada, meu anjo. Te amo infinitamente!"

Memórias e gratidão

Durante entrevista à TV Brasil, Cissa explicou: "Não perdi nada. Só ganhei 18 anos do meu filho aqui nesse plano. Só posso agradecer." Ela também desabafou: "Nunca vou superar. Não dá. Vou à luta para ser 70%, 80% feliz, mas 100% não dá."

