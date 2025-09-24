Após barraco n'A Fazenda, defesa de Rayane anuncia processo contra Carol

A primeira roça d'A Fazenda 17 já rendeu não apenas desentendimentos dentro da sede, mas também desdobramentos fora do reality show. Após uma briga acalorada com a ex-Miss Bumbum Carol Lekker, a defesa da influenciadora Rayane Figliuzzi, namorada do cantor Belo, anunciou que vai entrar com processo contra a ex-miss por declarações consideradas difamatórias.

A intensa briga ocorreu na noite de terça-feira (23/9) após a formação da primeira berlinda. Indicada pela Fazendeira da semana, Carol iniciou um bate-boca com Rayane no caminho de volta para a sede. O confronto se estendeu até a cozinha e envolveu acusações pessoais, ironias e até provocações a famosos.

O ponto mais polêmico da briga foi quando Carol afirmou que Rayane teria passagem pela polícia. A declaração repercutiu de imediato, e a equipe da influenciadora anunciou que entrará com medidas legais. “Será movida ação judicial contra Carol Lekker em razão de suas tentativas de prejudicar a imagem de Rayane Figliuzzi com inverdades ditas em rede nacional”, diz a nota enviada pela defesa ao Correio.

O comunicado destaca ainda que Carol teria usado o último dia de sua permanência no programa para provocar Rayane, incentivando um embate físico e tentando desestabilizá-la.

Rayane já foi citada em 2022 em uma investigação sobre o chamado “golpe do motoboy”, esquema que visava idosos em Florianópolis. Segundo o Ministério Público de Santa Catarina, ela teria emprestado contas e maquininha de cartão para movimentar valores obtidos por um ex-noivo.

A defesa, no entanto, reforça que Rayane nunca foi presa e apenas prestou depoimento na ocasião. “As falas falsas de Carol Lekker estimularam ofensas e ataques contra Rayane nas redes sociais, além de fazer circular indevidamente uma fotografia que não se refere a ela”, afirmou a advogada Márcia Passalini.

Para a defesa, as acusações de Carol configuram difamação e mancharam injustamente a imagem da influenciadora. “Rayane Figliuzzi é mãe, cuja conduta sempre foi pautada pelo respeito. Não há justificativa para que sofra ataques públicos que atingem sua honra, imagem e dignidade”, conclui a nota.

Confira a nota na íntegra:

Na qualidade de advogada de Rayane Figliuzzi, venho esclarecer os fatos em razão de declarações falsas e ofensivas proferidas recentemente no programa. Entendemos que se trata de um jogo e que divergências podem ocorrer. No entanto, essas divergências jamais podem servir de pretexto para difamar a imagem de outra pessoa.

A participante Caroline Pereira de Souza – conhecida como Carol Lekker afirmou, de maneira inverídica, que Rayane Figliuzzi possuiria uma “ficha suja e que teria cometido diversos crimes”. Tal declaração não corresponde à realidade. Rayane Figliuzzi responde a um único processo, que está em trâmite, motivo pelo qual não pode ser considerada culpada por estelionato ou por qualquer outro delito.

Importante esclarecer que Rayane Figliuzzi nunca foi presa. Ela apenas foi detida para prestar depoimento e, em seguida, foi imediatamente liberada. As falas falsas de Carol Lekker geraram consequências graves: estimularam uma série de ofensas contra Rayane Figliuzzi em suas redes sociais, além de fazer circular, de forma indevida, uma fotografia que não se refere a Rayane Figliuzzi, mas sim à prisão de outras acusadas, em momento distinto, o que contribuiu para um verdadeiro linchamento virtual, com ataques gratuitos e ofensivos à sua honra.

Reitero que Rayane Figliuzzi é mãe, cujo a conduta sempre foi pautada pelo respeito. Não há qualquer justificativa para que seja alvo de ofensas de cunho pejorativo ou expressões de baixo nível, tampouco para que sofra ataques públicos que atingem sua honra, imagem e dignidade.

Diante do exposto, resta evidente a necessidade de que a participante Carol Lekker responda juridicamente por suas falas falsas e ofensivas, nos termos da lei.