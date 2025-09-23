Morre Claudia Cardinale, ícone do cinema, aos 87 anos

Atriz foi musa de filmes como "Oito e meio", "O leopardo" e "Era uma vez no Oeste" - (crédito: Reprodução/Instagram)

Morreu nesta terça-feira (23/9), a atriz Cláudia Cardinale, aos 87 anos. Nascida na Tunísia, em 1938, Cardinale estreou no cinema em 1958 e, nos anos 1960, se tornou musa de filmes como Oito e meio, O leopardo e Era uma vez no Oeste. Ela vivia em em Nemours, perto de Paris, e a causa da morte ainda não foi divulgada.

"Ela nos deixa o legado de uma mulher livre e inspiradora, tanto em sua carreira quanto como artista e mulher", disse o agente de Cardinale, Laurent Savry, em mensagem enviada à AFP.

Com carreira prolífica, a atriz participou de mais de 150 filmes e foi reconhecida em diversas premiações. As principais delas foram três Globos de Ouro, um Leão de Ouro, em Veneza, e um Urso de Ouro, em Berlim. Além disso, ela trabalhou com grandes nomes do cinema: Alain Delon, Rock Hudson, Federico Fellini, Luchino Visconti, Sergio Leone e Jean-Paul Bemondo. Cardinale deixa dois filhos.

