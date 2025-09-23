Backstreet Boys posam sem camisa e brasileiros brincam: ‘Estão muito assanhados’

Nos comentários, admiradores reagiram com entusiasmo. "Continuam maravilhosos", escreveu uma fã. Outra completou: "Essa beleza é eterna". Já uma terceira brincou: "Mas estão muito assanhados, hein" - (crédito: Reprodução/Instagram)

Os Backstreet Boys voltaram a movimentar as redes sociais nesta segunda-feira (22) ao publicar fotos sem camisa, arrancando elogios dos fãs brasileiros. Os cantores, conhecidos por sucessos como "I Want It That Way" e "Everybody (Backstreet’s Back)", apareceram descontraídos nas imagens, que viralizaram rapidamente.

Nos comentários, admiradores reagiram com entusiasmo. "Continuam maravilhosos", escreveu uma fã. Outra completou: "Essa beleza é eterna". Já uma terceira brincou: "Mas estão muito assanhados, hein".

Reações e ausência notada

As fotos mostraram A.J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell e Nick Carter, mas os seguidores sentiram falta de Kevin Richardson. "O Kevin não foi porque estava lavando o cabelo, certeza", ironizou um fã brasileiro.

Ao postar as imagens, o grupo escreveu: "Encontramos um tempo para relaxar entre nossos shows no Cazaquistão". A turnê segue após passagem nostálgica pelo The Town, em São Paulo.

