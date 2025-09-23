Paulo Guidelly está em série portuguesa com Paolla Oliveira e Caio Blat

O ator Paulo Guidelly está prestes a dar mais um salto internacional em sua carreira. Após o sucesso na trama portuguesa Cacau, da TVI, onde viveu Tiradentes, ele integra o elenco da aguardada segunda temporada da série Rabo de Peixe, produção original da Netflix que chega à plataforma em 17 de outubro, em Portugal.

Na trama, Guidelly atuará ao lado de estrelas brasileiras como Paolla Oliveira e Caio Blat, marcando sua consolidação no mercado audiovisual. "Ele está no núcleo dos vilões, é um dos braços direitos, um personagem intenso que se move nas sombras e faz o serviço sujo. Foi um desafio que me instigou muito como ator", revela Guidelly.

As gravações, realizadas entre abril e junho de 2024 em Lisboa e na paradisíaca Ilha de São Miguel, nos Açores, foram uma experiência profundamente enriquecedora para o artista. "Entendi a dimensão do sucesso da série quando portugueses me parabenizaram pela participação, mencionando que é um projeto cobiçado por muitos atores locais. A entrega dos atores portugueses é muito forte, e houve uma conexão imediata, uma troca profunda", relata.









Presença no cinema



O momento na carreira do ator é especialmente promissor. Seu curta-metragem E seu corpo é belo foi finalista do prestigiado Prêmio Grande Otelo 2025. A produção, que teve sua estreia no Festival do Rio em 2024, se tornou finalista na categoria Melhor Curta Ficção. O curta foi premiado com três Troféus Candango no 57º Festival de Brasília, na categoria Melhor Curta Carioca do Festival Internacional de Cinema Rio LGBTQIA+, e exibido em festivais em Tiradentes, Salvador e Colômbia.

No momento, Paulograva o longa Mate todos os lobos, com direção de Vinícius Moras. Ambientado durante os anos de chumbo da Ditadura Militar brasileira, o longa reinventa, por meio da ficção, a pouco conhecida história da Guerrilha do Caparaó, primeiro levante armado contra o regime no Brasil. Mais do que um resgate histórico, esta narrativa é um mergulho nas profundezas do afeto, da resistência e da ancestralidade negra. Nele, o ator interpreta Amadeo, o protagonista da história, que se apaixona por outro homem e pode se transformar em lobo. As filmagens se iniciaram em agosto.