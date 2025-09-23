InícioDiversão e Arte
personalidade

Paulo Guidelly está em série portuguesa com Paolla Oliveira e Caio Blat

Após o sucesso na trama portuguesa "Cacau", da TVI, onde viveu Tiradentes, o ator brasileiro Paulo Guidelly integra o elenco da aguardada segunda temporada da série "Rabo de Peixe", produção original da Netflix para o streaming português

Paulo Guidelly, ator - (crédito: Larissa Vieira)
Paulo Guidelly, ator - (crédito: Larissa Vieira)

O ator Paulo Guidelly está prestes a dar mais um salto internacional em sua carreira. Após o sucesso na trama portuguesa Cacau, da TVI, onde viveu Tiradentes, ele integra o elenco da aguardada segunda temporada da série Rabo de Peixe, produção original da Netflix que chega à plataforma em 17 de outubro, em Portugal.

Na trama, Guidelly atuará ao lado de estrelas brasileiras como Paolla Oliveira e Caio Blat, marcando sua consolidação no mercado audiovisual. "Ele está no núcleo dos vilões, é um dos braços direitos, um personagem intenso que se move nas sombras e faz o serviço sujo. Foi um desafio que me instigou muito como ator", revela Guidelly.

As gravações, realizadas entre abril e junho de 2024 em Lisboa e na paradisíaca Ilha de São Miguel, nos Açores, foram uma experiência profundamente enriquecedora para o artista. "Entendi a dimensão do sucesso da série quando portugueses me parabenizaram pela participação, mencionando que é um projeto cobiçado por muitos atores locais. A entrega dos atores portugueses é muito forte, e houve uma conexão imediata, uma troca profunda", relata.

  • Paulo Guidelly e Caio Blat nos bastidores de série portuguesa
    Paulo Guidelly e Caio Blat nos bastidores de série portuguesa Divulgação
  • Paulo Guidelly e Paolla Oliveira nos bastidores de série portuguesa
    Paulo Guidelly e Paolla Oliveira nos bastidores de série portuguesa Divulgação
  • Paulo Guidelly, ator brasileiro em novela de Portugal
    Paulo Guidelly, ator brasileiro em novela de Portugal Comunicação TVI

Presença no cinema

O momento na carreira do ator é especialmente promissor. Seu curta-metragem E seu corpo é belo foi finalista do prestigiado Prêmio Grande Otelo 2025. A produção, que teve sua estreia no Festival do Rio em 2024, se tornou finalista na categoria Melhor Curta Ficção. O curta foi premiado com três Troféus Candango no 57º Festival de Brasília, na categoria Melhor Curta Carioca do Festival Internacional de Cinema Rio LGBTQIA+, e exibido em festivais em Tiradentes, Salvador e Colômbia. 

No momento, Paulograva o longa Mate todos os lobos, com direção de Vinícius Moras. Ambientado durante os anos de chumbo da Ditadura Militar brasileira, o longa reinventa, por meio da ficção, a pouco conhecida história da Guerrilha do Caparaó, primeiro levante armado contra o regime no Brasil. Mais do que um resgate histórico, esta narrativa é um mergulho nas profundezas do afeto, da resistência e da ancestralidade negra. Nele, o ator interpreta Amadeo, o protagonista da história, que se apaixona por outro homem e pode se transformar em lobo. As filmagens se iniciaram em agosto.

 

Saiba Mais

Patrick Selvatti

Subeditor

Jornalista formado no Sul de Minas, com atuação de 20 anos em Brasília

Por Patrick Selvatti
postado em 23/09/2025 19:49 / atualizado em 23/09/2025 19:49
