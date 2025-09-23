Ana Clara, apresentadora da Globo, rebate críticas após pai virar motorista de app

Ela explicou que a decisão veio do próprio pai. "Ele quis rodar por aí, dirigir, conversar com as pessoas". - (crédito: Instagram Ana Clara)

Ana Clara Lima se pronunciou após receber críticas depois que seu pai, Ayrton Lima, passou a trabalhar como motorista de aplicativo.

Os dois participaram juntos do Big Brother Brasil 18 e atualmente, ela é apresentadora do Estrela da Casa, reality show musical da Rede Globo.

"Vi muita gente dizendo que meu pai estava com dificuldades e que eu não fazia nada. Não tem nada a ver, Deus me livre. Meus pais sempre foram pessoas muito ativas. Acho importante essa iniciativa dele", disse ao jornal O Globo.

Antes de entrar no reality show, o pai da apresentadora trabalhava como analista de sistemas. Mas, desde o final do programa, não exercia a profissão.

Ela explicou que a decisão veio do próprio pai. "Ele quis rodar por aí, dirigir, conversar com as pessoas. Ser motorista é um trabalho digníssimo. Ele adora. É importante para a cabeça dele".