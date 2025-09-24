Sede de torcida organizada do flamengo fecha por tempo indeterminado

A vítima foi encaminhada ao hospital pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), mas não resistiu aos ferimentos - (crédito: Arquivo pessoal)

Nesta quarta-feira (24/9), através de uma postagem feita no Instagram, a Torcida Jovem do Flamengo anunciou o fechamento da sede, localizada em Samambaia Sul, por tempo indeterminado.

A Polícia Civil do Distrito Federal (DF) afirmou, por meio de nota, que os suspeitos de terem matado Eumar Vaz, de 34 anos, no último domingo (21/9) não são membros da torcida organizada. Mesmo sem relação com esses torcedores, a diretoria da sede decidiu encerrar as atividades.

Na última terça-feira (23/9), a Torcida Jovem do Flamengo emitiu uma nota repudiando o crime. "Nossos princípios não compactuam com esse tipo de comportamento, e é com grande pesar que observamos o uso da violência por pessoas que se dizem parte de torcidas organizadas", afirmou a torcida.

As investigações da PCDF continuam. Um menor de idade está entre os suspeitos do crime que vitimou Eumar. O menor se apresentou acompanhado da mãe e de uma advogada. Após prestar depoimento na Delegacia da Criança e do Adolescente 2 (DCA 2), em Taguatinga, foi liberado em seguida por não estar em situação de flagrante.

Até o momento, seis pessoas foram apontadas como agressores da vítima, sendo que quase todas já foram identificadas pela 32° DP (Samambaia Sul). Além do jovem de 15 anos, um outro menor de idade está envolvido, este com 16 anos. As filmagens de dentro do ônibus onde Eumar foi agredido ainda estão sendo analisadas para tentar identificar se outra pessoa também desferiu mais facadas na vítima.

