Brasília recebe Mostra de Cinema Europeu com entrada gratuita

A Mostra de Cinema Europeu prossegue até 3 de outubro, com entrada franca, no Instituto Cervantes (707/907 Sul). Integrada à programação da Semana da Europa, que exalta o Dia Europeu das Línguas (26/9), a mostra traz filmes da Dinamarca, Eslovênia, França, Irlanda e Itália e de outros sete países. Além do reconhecimento de obras como a recente holandesa Leite, de Stefanie Kolk, que trata da transposição do trauma da perda de um bebê para a protagonista (atração do dia 30), o evento focaliza clássicos como o polonês O sanatório da Clepsidra (de Wojciech Jerzy Has), feito há 51 anos, filme de vertente surrealista que traz passeio por um sanatório misterioso e o sueco The girls, programado para hoje, às 19h.

Criação de 1968, o longa The girls revela o potencial da atriz e diretora Mai Zetterling. Impressiona, no elenco, a quantidade de talentos suecos projetados (especialmente pelos filmes de Ingmar Bergman) Bibi Andersson, Harriet Andersson (de Monika e o desejo), Gunnel Lindblom (A fonte da donzela), Gunnar Björnstrand e Erland Josephson (Face a face).

A cineasta Mai Zetterling reforça o tônus da participação feminina no evento. Amanhã, às 19h, esloveno O homem sem culpa traz o conflito de uma viúva destacada para cuidar de homem ligado à morte do marido dela. Prêmios também puxam a atenção para títulos como Romeo è Giulietta, vencedor, em 2024, do Globo de Ouro (na versão local) de melhor comédia, e ainda Dodo (2022), produção grega que disputou o Queer Palm de Cannes.

Uma personagem feminina, à frente de trama leve, desponta no português A mãe é que sabe, de Nuno Rocha, com exibição na sexta (às 20h). Vencedor do prêmio da Academia Portuguesa de Cinema (o Sophia), o longa se detém nas memórias de uma aniversariante, no decorrer de um almoço.

Mostra de Cinema Europeu - Semana da Europa 2025

Até 3 de outubro, no Instituto Cervantes (707/907 Sul). De segunda a quinta, às 19h; às sextas e sábados, às 18h e 20h. Entrada gratuita (sujeita a lotação).