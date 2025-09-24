InícioPolítica
POLÍTICA

Na ONU, Lula diz que é preciso 'procurar os erros que a democracia cometeu'

Em Nova York, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da 2ª Reunião "Em Defesa da Democracia, Combatendo Extremismos"

Lula participa da 2ª Reunião
Lula participa da 2ª Reunião "Em Defesa da Democracia, Combatendo Extremismos" - (crédito: Reprodução Instagram @Lula)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou, na manhã desta quarta-feira (24/9), em uma reunião que debate a defesa da democracia e o combate ao avanços extremistas no mundo. Além do Brasil, o encontro foi organizado pelos líderes do Chile, Espanha, Colômbia e Uruguai, e contou com a participação de 30 países, entre eles México, França, Alemanha, Canadá, Quênia e Senegal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na fala, Lula defendeu uma autocrítica das lideranças democráticas. "O que é que nós deixamos de fazer para fortalecer a democracia? Onde é que nós erramos? Porque muitas vezes a gente ganha as eleições com um discurso de esquerda e quando a gente começa a governar, a gente atende muito mais os interesses dos nossos inimigos", afirmou o brasileiro.

Lula iniciou a fala com um retrospecto de sua trajetória e lembrou que não se interessava por política na juventude. "Eu tinha muito orgulho de dizer que não gostava de política, e não gostava de quem gostava de política. Eu não sabia que era pura ignorância minha, porque a desgraça de quem não gosta de política é que é governado por quem gosta. E se quem gosta pensa diferente da gente, a gente nunca vai ter o governo que sonhamos ter", ponderou o presidente da República. 

Na sequência, Lula recordou o processo de criação do Partido dos Trabalhadores e as primeiras eleições disputadas pela sigla até a primeira vitória presidencial, em 2002. A partir daí, Lula dedicou a fala a cobrar os líderes presentes por uma defesa ativa da democracia e um maior comprometimento de lideranças progressistas com a organização popular. "O que me importa hoje é a gente responder onde é que os democratas erraram? Onde é, e o momento, que a esquerda errou? Por que nós permitimos que a direita crescesse com a força que está crescendo? É virtude deles, ou é incompetência nossa?", questionou o presidente.

Ontem, o presidente brasileiro discursou na Assembleia Geral da ONU e fez críticas a governos autoritários que tem feito sanções e atacado a soberania de nações.

 

 

Saiba Mais


Marcus Benjamin Figueredo

Repórter

Formado em Comunicação Social pela Universidade de Brasília (UnB), atua como repórter e produtor audiovisual

Tags

Por Marcus Benjamin Figueredo
postado em 24/09/2025 12:33 / atualizado em 24/09/2025 12:42
x