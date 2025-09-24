InícioDiversão e Arte
Fernanda Montenegro diz que discurso de Lula na ONU "honrou o Brasil"

Atriz agradeceu ao presidente por "honrar o Brasil" em fala na abertura da 80ª Assembleia Geral

Atriz caracteriza discurso de Lula na ONU como "extraordinário" - (crédito: Reprodução)

No fim da tarde desta quarta-feira (24/9), a atriz Fernanda Montenegro publicou nas redes sociais uma carta curta endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ela agradeceu ao “extraordinário discurso” feito por ele durante a 80º Assembleia Geral da ONU, que ocorreu desde segunda (22).

“Presidente Lula, o senhor dignificou, o senhor honrou o nosso Brasil ao pronunciar seu extraordinário discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU. Como brasileira, agradeço”, escreveu.

Fernanda publica mensagem endereçada à Lula (foto: Reprodução/Instagram)

Na participação, o presidente denunciou a ingerência dos Estados Unidos em assuntos internos brasileiros, contestou as sanções impostas a autoridades e familiares de ministros e destacou a soberania nacional como princípio inegociável. Além disso, vinculou a defesa da democracia à recusa de anistia a Jair Bolsonaro e aliados, lembrando que não há pacificação possível com impunidade,

Lula também cobrou que países apresentem a lista de compromissos para reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa. "A menos de 50 dias para a COP30, em Belém, há alguns países que não fizeram o dever de casa e ainda não apresentaram os NDCs (...). Sem o conjunto de NDCs, o planeta caminha no escuro. Só com o quadro completa de NDCs, saberemos para onde estamos indo", disse.

Outro destaque da fala de Lula foi uma cobrança dura pelo fim da guerra promovida por Israel na Faixa de Gaza.

 

Por Giovanna Sfalsin
postado em 24/09/2025 19:42 / atualizado em 24/09/2025 19:42
