Forza Horizon 6 ganha teaser e tem Japão como cenário das corridas

Após um vazamento no ínicio da manhã desta quinta-feira (25/9), apontando que o Forza Horizon 6 seria confirmado na Tokyo Game Show 2025, a Xbox trouxe no final da sua apresentação nesta quinta-feira (25/9) de forma oficial, o seu título arcade de corridas que vai ter como cenário principal desta edição o Japão.

O teaser mostra diversas localidades, já exploradas em jogos anteriores, desde lugares na Europa até o México e encerra mostrando um gatinho da sorte japonês junto com uma placa em katakana, um dos vários alfabetos japoneses, e por fim, mostra o Monte Fuji, ponto turístico do país asiatico.

Horizon

A série Horizon é conhecida pelos visuais estonteantes, com belas paisagens e corridas mais livres do que os títulos da série principal, Motorsport. O jogador pode customizar o veículo do jogo como quiser, enquanto ganha corridas para subir o ranking e se tornar uma lenda do automobilismo.

A Microsoft não revelou se o jogo vai aparecer em mais plataformas além do Xbox Series X|S, mas para os donos de PlayStation, a expectativa é de que o jogo chegue ao console da Sony, assim como seu antecessor. Forza Horizon 6 também vai chegar para o serviço de assinatura digital de games da Microsoft, o Xbox Gamepass, no entanto o jogo ainda não tem uma data confirmada. A expectativa é que o título seja disponibilizado em 2026.