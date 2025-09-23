Physint: Kojima revela pôster e três personagens do novo jogo de espionagem

O novo jogo que vai trazer de volta Hideo Kojima para o mundo da espionagem, após sua longa era longe da Konami e da saga Metal Gear Solid. A revelação veio durante o evento de comemoração de 10 anos da Kojima Productions.

Main visual for the next-generation espionage action game “PHYSINT.” pic.twitter.com/Y5e6LlFmS9 — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 23, 2025

O pôster traz uma figura misteriosa, coberta por sombras e com um sobretudo escondendo uma roupa tática, com uma cidade como plano de fundo. O título esquenta para a surpresa “Aì vem o sentimento”. Physint é o próximo jogo da Kojima Productions que alcança sua terceira IP nova, com o PlayStation tendo duas edições de Death Stranding e sendo casa de Physint, enquanto o Xbox vai receber seu projeto de terror em parceria com o diretor Jordan Peele.

Contudo, o projeto está em fase inicial de desenvolvimento, com o diretor focando os esforços do estúdio em finalizar OD. Mesmo assim, Kojima já quis incendiar seus fãs com uma pequena prévia do elenco do jogo, anunciando Charlee Fraser de Mad Max: Furiosa; Don Lee, astro de filmes de porrada coreana e também um dos Eternos da Marvel, por fim; Minami Hamabe que ficou conhecida por Godzilla Minus One. E se mexer com os fãs era o que Kojima queria, o diretor conseguiu. Nas redes sociais, fãs já especulam quem seria o ator principal do título só com sua silhueta no poster.

Assim como Kojima escolher Norman Reedus para protagonizar Death Stranding, os fãs acreditam que o próximo personagem principal também seja um ator estrela de Hollywood. Com tuas teses sendo levantadas: Uma que seria Robert Pattinson que interpretou a mais recente interação do Batman nos cinemas, enquanto outros apostam que será Eddie Redmayne, de O Dia do Chacal e Animais Fantásticos e Onde Habitam. Fora os três atores, ninguém mais ainda foi confirmado oficialmente em Physint e novos nomes devem demorar a finalmente ser revelados já que o título deve sair somente em 2030, assim como o próprio Kojima disse.

Physint não tem uma data de lançamento confirmada, mas deve chegar exclusivamente para o PlayStation 5.