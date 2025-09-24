Ananta: conheça o novo jogo chinês que mistura GTA e Homem-Aranha com anime

Ananta, novo jogo que chamou atenção durante a Tokyo Game Show 2025, traz uma proposta inusitada ao misturar um mundo aberto, ação, tiroteio e porradaria com personagens em estilo anime. Anunciado em 2024 e desenvolvido pela Naked Rain e publicado pela NetEase Game.

Ananta se passa em Nova City, uma cidade onde o sobrenatural está misturado com o cotidiano. O jogador é um personagem agente de uma organização chamada A.C.D (Anti-Chaos Directorate ou Diretoria Anti-Caos em português), e a função do protagonista é investigar as anomalias e ameaças da metrópole e lidar com elas.

Ainda não foi exibido a dimensão do mapa, nem o quão grande ele será. Também não se sabe sobre missões do jogo ou quais personagens serão jogáveis, mas no próprio site do jogo tem a apresentação de alguns dos personagens, são eles: Capitão, Taffy, Richie e Seymour, que irão compor a trama.

Os desenvolvedores prometem um jogo de mundo aberto urbano, onde você poderá explorar diferentes bairros, prédios e ruas, além da interação com o ambiente. A NetEase traz também vida urbana 24 horas no jogo, com interações sociais, eventos aleatórios e lugares na cidade para serem explorados.

Durante o evento, o jogo recebeu um trailer inédito com detalhes da sua jogabilidade e os jogadores já apontaram com fortes semelhanças a grandes títulos de mundo aberto, o expoente do gênero, Grand Theft Auto. O jogo tem um mundo aberto da Square Enix, que traz o mundo urbano do Japão, no estilo do Sleeping Dogs. Por incrível pareça, a movimentação foi fortemente comparada com o Marvel’s Spider-Man da Insomniac Games, já que o jeito do protagonista atravessar se assemelha — até demais — ao do herói escalador de paredes.

Desde o anúncio em dezembro de 2024, Ananta já obteve mais de 11 milhões de pré-registros, com os jogadores ansiosos para verem o produto final que essa tempestade de ideias vai se tornar. Ananta marca a NetEase, sendo o primeiro jogo da empresa a ser completamente mundo aberto, e promete um universo vivo e diferente de todos os outros jogos de visual anime.

Ananta ainda não tem uma data confirmada para chegar, mas os interessados já podem fazer o pré-registo do jogo, o título será lançado para PlayStation 5, PC, iOS e Android.