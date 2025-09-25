InícioDiversão e Arte
Caravana Cultural leva música e diversão gratuita a Arniqueira

Projeto promove a democratização cultural, oferecendo shows, brincadeiras, teatro infantil e uma feira de artesanato

A Caravana Cultural Itinerante chega a Arniqueira com programação gratuita - (crédito: Reprodução/Instagram/@caravanaculturalintinerante)
A Caravana Cultural Itinerante chega a Arniqueira com programação gratuita

A Caravana Cultural Itinerante estará em Arniqueira nesta sexta-feira (26/9) para um fim de semana cheio de atrações gratuitas. A programação inclui música, brincadeiras, teatro infantil e shows.

O projeto, que tem como objetivo democratizar o acesso à cultura e valorizar os artistas locais, segue até domingo (28) e foi montado no antigo terreno da Administração Regional de Arniqueira, no SHA Conjunto 4 – Área Especial, ao lado do Centro Educacional Infantil.

A programação inclui uma feira de artesanato e um amplo parquinho de diversões para as crianças, que estará em funcionamento a partir das 9h de sexta-feira. A iniciativa é organizada pela OSCI Instituto Missão Hoje, com recursos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com a Administração Regional de Arniqueira.

  • Cartaz com a programação do evento
    Cartaz com a programação do evento Matérial cedido ao Correio

Os shows principais estão agendados para as noites de sábado (27) e domingo (28), a partir das 21h. No sábado, o público poderá conferir as apresentações da Banda Cuscuz com Leite e do cantor Nego Rainner. No domingo, a dupla sertaneja Roni e Ricardo encerrará o evento.

Telma Rufino, administradora regional de Arniqueira, destacou a importância do encontro: “Cultura e educação são os maiores impulsionadores do desenvolvimento de um país. Apoiar essas iniciativas é fundamental para garantir oportunidades aos nossos jovens e fortalecer a identidade da nossa cidade”.

Informações e programação: 

  • Local: Terreno da antiga Administração Regional de Arniqueira, ao lado da Escola de Arniqueira (SHA 04 – Área Especial)
  • Datas: 26 a 28 de setembro
  • Entrada: Gratuita

Sexta-feira (26):

10h: Contadora de Histórias
11h: Teatro Arte Tudo
16h: Mágico Tio André

Shows Principais

Sábado (27):

20h: Artista local
21h: Banda Cuscuz com Leite
22h: Nego Rainner

Domingo (28):

20h: Artista local
21h: Dupla sertaneja Roni e Ricardo

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

ML
ML

Maria Luiza Campelo

Jornalista em formação, tem interesse especial por moda, esporte e cultura. É estagiária do site do Correio Braziliense.

Por Maria Luiza Campelo
postado em 25/09/2025 18:18
