Caravana Cultural leva música e diversão gratuita a Arniqueira

A Caravana Cultural Itinerante estará em Arniqueira nesta sexta-feira (26/9) para um fim de semana cheio de atrações gratuitas. A programação inclui música, brincadeiras, teatro infantil e shows.
O projeto, que tem como objetivo democratizar o acesso à cultura e valorizar os artistas locais, segue até domingo (28) e foi montado no antigo terreno da Administração Regional de Arniqueira, no SHA Conjunto 4 – Área Especial, ao lado do Centro Educacional Infantil.
A programação inclui uma feira de artesanato e um amplo parquinho de diversões para as crianças, que estará em funcionamento a partir das 9h de sexta-feira. A iniciativa é organizada pela OSCI Instituto Missão Hoje, com recursos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com a Administração Regional de Arniqueira.
Os shows principais estão agendados para as noites de sábado (27) e domingo (28), a partir das 21h. No sábado, o público poderá conferir as apresentações da Banda Cuscuz com Leite e do cantor Nego Rainner. No domingo, a dupla sertaneja Roni e Ricardo encerrará o evento.
Telma Rufino, administradora regional de Arniqueira, destacou a importância do encontro: “Cultura e educação são os maiores impulsionadores do desenvolvimento de um país. Apoiar essas iniciativas é fundamental para garantir oportunidades aos nossos jovens e fortalecer a identidade da nossa cidade”.
Informações e programação:
- Local: Terreno da antiga Administração Regional de Arniqueira, ao lado da Escola de Arniqueira (SHA 04 – Área Especial)
- Datas: 26 a 28 de setembro
- Entrada: Gratuita
Sexta-feira (26):
10h: Contadora de Histórias
11h: Teatro Arte Tudo
16h: Mágico Tio André
Shows Principais
Sábado (27):
20h: Artista local
21h: Banda Cuscuz com Leite
22h: Nego Rainner
Domingo (28):
20h: Artista local
21h: Dupla sertaneja Roni e Ricardo
*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes