Caravana Cultural leva música e diversão gratuita a Arniqueira

A Caravana Cultural Itinerante estará em Arniqueira nesta sexta-feira (26/9) para um fim de semana cheio de atrações gratuitas. A programação inclui música, brincadeiras, teatro infantil e shows.

O projeto, que tem como objetivo democratizar o acesso à cultura e valorizar os artistas locais, segue até domingo (28) e foi montado no antigo terreno da Administração Regional de Arniqueira, no SHA Conjunto 4 – Área Especial, ao lado do Centro Educacional Infantil.

A programação inclui uma feira de artesanato e um amplo parquinho de diversões para as crianças, que estará em funcionamento a partir das 9h de sexta-feira. A iniciativa é organizada pela OSCI Instituto Missão Hoje, com recursos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com a Administração Regional de Arniqueira.

Os shows principais estão agendados para as noites de sábado (27) e domingo (28), a partir das 21h. No sábado, o público poderá conferir as apresentações da Banda Cuscuz com Leite e do cantor Nego Rainner. No domingo, a dupla sertaneja Roni e Ricardo encerrará o evento.

Telma Rufino, administradora regional de Arniqueira, destacou a importância do encontro: “Cultura e educação são os maiores impulsionadores do desenvolvimento de um país. Apoiar essas iniciativas é fundamental para garantir oportunidades aos nossos jovens e fortalecer a identidade da nossa cidade”.

Informações e programação:



Local: Terreno da antiga Administração Regional de Arniqueira, ao lado da Escola de Arniqueira (SHA 04 – Área Especial)



26 a 28 de setembro Entrada: Gratuita

Sexta-feira (26):



10h: Contadora de Histórias

11h: Teatro Arte Tudo

16h: Mágico Tio André

Shows Principais

Sábado (27):



20h: Artista local

21h: Banda Cuscuz com Leite

22h: Nego Rainner

Domingo (28):



20h: Artista local

21h: Dupla sertaneja Roni e Ricardo



*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

