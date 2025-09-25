Na última semana, Yhudy, filho de Wesley Safadão e Mileide Mihaile, precisou passar por cirurgia no crânio após relatar fortes dores. O adolescente, de 14 anos, sentiu desconforto intenso durante um corte de cabelo e foi levado ao pronto-atendimento imediatamente.
A pediatra Dra. Lilian Zaboto explicou: "Ele reclamou de dor na região parietal direita e precisou ser encaminhado para avaliação médica". Os exames mostraram alterações preocupantes, incluindo "uma lesão tumoral rompendo o osso do crânio".
Diagnóstico e procedimento cirúrgico
Devido à gravidade, Yhudy foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês. A cirurgia ocorreu na sexta-feira, 20, conduzida pelo neurocirurgião Dr. Hamilton com apoio da oncologia.
A médica revelou: "A operação foi um sucesso. Conseguimos retirar a parte afetada e a biópsia confirmou histiocitose controlada". Yhudy segue em acompanhamento, mas apresenta recuperação positiva.
O post Filho de Wesley Safadão: médica conta como descobriu doença rara foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.
