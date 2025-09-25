Confira famosos brasileiros que enfrentaram e venceram o câncer linfático





O câncer linfático, incluindo o linfoma não Hodgkin (LNH), é uma doença que afeta o sistema linfático, uma parte vital do sistema imunológico. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), esse tipo de câncer se origina nas células do sistema linfático e pode se espalhar de forma desordenada. Existem mais de 20 subtipos de linfomas não Hodgkin, e o diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento.

Em novembro de 2024, o deputado Eduardo Suplicy, parlamentar mais votado da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) nas eleições de 2022, compartilhou uma notícia esperançosa: ele estava em remissão do câncer linfático após quatro meses de tratamento. A remissão significa que a doença não é mais detectável nos exames, marcando uma importante etapa na recuperação.

Essa jornada de superação também é compartilhada por diversas personalidades públicas que enfrentaram e venceram o câncer linfático.

Famosos que enfrentaram e venceram o Câncer Linfático

1. Edson Celulari

O ator Edson Celulari foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin em 2016. Na época, ele tornou pública sua luta contra a doença, destacando a importância do apoio familiar e da determinação para superar os desafios do tratamento. Após meses de quimioterapia, Edson anunciou sua cura e voltou aos palcos, reafirmando sua paixão pela arte.