Vale Tudo: Gravação da morte de Odete Roitman vaza na web - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A aguardada cena da morte de Odete Roitman, vilã da novela "Vale Tudo", começou a ser gravada na noite desta quarta-feira (24), no luxuoso Hotel Copacabana Palace, na zona sul do Rio de Janeiro.

Interpretada por Débora Bloch, a personagem tem protagonizado um dos arcos mais comentados da trama assinada por Manuela Dias.

Imagens das filmagens revelam o corpo de Odete sobre uma maca, coberto por um saco preto, sendo levado por bombeiros. A cena marca um ponto alto da reta final da novela, que tem previsão de término para outubro.

Na história, a vilã sofre um atentado fatal logo após se casar com César Ribeiro (Cauã Reymond). O personagem, ao oficializar a união, descobre que herdou metade das ações da companhia aérea TCA, pertencente à magnata.

O responsável pelo disparo que tirou a vida de Odete, no entanto, levará um tempo a ser revelado, alimentando o suspense entre os telespectadores.

"Vale Tudo" será sucedida por "Três Graças", nova novela das 21h da TV Globo.



